SISA crece a doble dígito, a pesar de la pandemia

Por E&N para SISA

El desempeño de Seguros e Inversiones (SISA) ha sido fundamental para que el mercado asegurador de El Salvador creciera en 2020, un año complicado para este país golpeado por la pandemia del COVID-19 y por fenómenos naturales.

Finalizó en terreno positivo uno de los años más desafiantes de su historia. Las primas netas de la aseguradora aumentaron a un ritmo de 11,5 %, para totalizar unos US $201,3 millones, afirma Eduardo Montenegro, presidente de SISA.

La cifra consolida las operaciones de SISA y Scotia Seguros, renombrada el año pasado como SISA SV mientras finalizaba el proceso de fusión. La unión entre ambas potencias a SISA como la compañía de seguros líder en El Salvador, la segunda mayor aseguradora privada en Centroamérica y entre las primeras cinco del istmo, si se incluye a Panamá.

Para SISA, el año 2020 ha sido especialmente crucial: por un lado, le hizo frente, como todo el mercado, a la emergencia que causó la pandemia del COVID-19; y por el otro, se vio obligada a concluir a buen puerto la fusión con Scotia Seguros.

Eduardo Montenegro, presidente de SISA.

El COVID-19 detuvo la captación de nuevos negocios. “El crecimiento orgánico del mercado se paró totalmente porque los canales tradicionales de distribución sufrieron una disrupción en su manera de trabajar”, explica Montenegro.

En El Salvador, las compañías de seguros se mantuvieron operativas durante toda la cuarentena, desde marzo hasta agosto, pues fueron declaradas como rubros esenciales para la economía. Sin embargo, la comercialización a través de los intermediarios financieros se vio fuertemente afectada.

En este contexto, las primas netas de todo el mercado salvadoreño crecieron levemente, de US $702 millones en 2019 a US $721,6 millones en 2020, un avance de US $19,5 millones (2,8 %) sumando a las 16 aseguradoras del país. Las de SISA pasaron de US $180,6 millones a US $201,3 millones, un incremento de US $20,7 millones, el cual hizo la diferencia para elevar el promedio del sistema.

“Tenemos el 28 % de participación del mercado. A pesar de la pandemia el mercado creció, eso muestra algún grado de resiliencia”, reflexiona Montenegro.

Además, SISA se mantuvo como la compañía de mayor generación de utilidades en 2020, con US $7 millones. Con respecto al resultado de 2019, la cantidad bajó en un -35,4 %, en consonancia con un -33,5 % del promedio de la plaza salvadoreña.

Tampoco hay que olvidar el impacto de los huracanes. Amanda en El Salvador dejó pérdidas significativas; por otro lado, los huracanes ETA e IOTA no impactaron fuertemente a El Salvador, pero sí dañaron activos propiedad de salvadoreños en Honduras y Guatemala.

La siniestralidad por los fallecimientos relacionados con la pandemia resultó significativa. “La desviación de la siniestralidad por muertes o sospechas de COVID fue muy alta y afectó a todo el mercado nacional. Solo en nuestro caso en 2020 tuvimos más de 1.000 asegurados por esta causa”, observa el titular de SISA.

El costo de los tratamientos fluctuó considerablemente, desde pocas decenas de dólares para los casos leves hasta cifras de seis dígitos para los afectados de máxima gravedad. El período de máxima incidencia se observó entre julio y septiembre.

“Una vez que se abrió el COVID al tratamiento privado –porque al inicio era todo tratado por el Estado– empezamos a tener casos de clientes nuestros. Sorprendentemente hubo algunos tratamientos complicados que excedieron hasta los US $150,000”, relata Montenegro.

El alto directivo estima que la mortalidad superó en un 20 % a la que normalmente se venía observando. “Vale tomar en cuenta que otras causas de mortandad sí se vieron disminuidas, por ejemplo la muerte accidental, por la falta de circulación de las personas; hubo algunos factores que también compensaron, pero aún así subió”, analiza.

Según datos oficiales para todo el sistema asegurador, unos US $78,4 millones de los siniestros han sido relacionados con el COVID. “Unos US $46,4 millones de los siniestros del COVID corresponden a Vida, esto significa más o menos el 50 % de la retención en este segmento”, ilustra.

Fusión y digitalización

Una de las apuestas estratégicas de SISA ha sido la adquisición de Scotia Seguros, la cual se anunció en febrero de 2019 y recibió la autorización por parte de los reguladores un año después. Con la venia de los reguladores, SISA tenía todo el año pasado para concretar la integración comercial, administrativa, técnica, de programas de reaseguro, entre otros aspectos. En todo este proceso, vino la pandemia.

La fusión tomó un cariz muy ‘sui generis’ utilizando videollamadas vía Teams y Zoom junto a la Superintendencia del Sistema Financiero y cumpliendo protocolos de bioseguridad en las inspecciones. “Para entonces ya estábamos funcionando casi como una sola aseguradora y teníamos que garantizar que la fusión llegara a su final”, asevera.

“Tratamos de darle los beneficios de la fusión lo más rápido posible a nuestros clientes. Habilitamos rápidamente la capacidad de SISA de procesar en San Miguel ya que no teníamos sucursal en San Miguel, pero Scotia Seguros sí; de igual manera a Scotia Seguros se le abrieron los puntos de atención que tenía SISA”, cuenta Montenegro.

Para este año 2021, la compañía ve conveniente hacer un alto en el camino y enfocarse en dos objetivos principales: mejorar su eficiencia y seguir fortaleciendo sus productos digitales.

“En meses se avanzó más que años en la parte digital y esperamos que eso no se vaya a perder”, visiona Montenegro. En esta dirección, SISA lanzó el pasado el primer producto 100 % digital del mercado, llamado ‘Auto por Kilómetro’ (Auto X KM).

El servicio consiste en una aplicación de telefonía móvil, la cual permite al asegurado acceder a una póliza pagando un precio según kilometraje recorrido. Quienes conducen poco pueden ahorrase hasta un 60 % en el costo con esta modalidad.

“Este producto ganó el primer lugar en el E-commerce Award en la categoría de finanzas. Con esto nos vamos acercando más a la digitalización y es una objetivo estratégico al que le estamos apuntando”, vislumbra Montenegro.

El acompañamiento de la SSF ha sido importante en materia de digitalización, se ha trabajado con mucha flexibilidad, agrega. Sin embargo, el sector requiere de acompañamiento con un marco legal actualizado a los nuevos tiempos.

“En el caso de El Salvador tenemos que finalizar algunas reformas para darle durabilidad a los temas que hemos tenido que hacer un poquito a la carrera, y me refiero a la Ley de Contrato de Seguros”, propone. Este marco legal facilitaría un andamiaje más adecuado para los retos actuales de las aseguradoras.