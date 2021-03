Kantar: Cómo perciben su autoestima las mujeres latinoamericanas

Por estrategiaynegocios.net

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Mujer, Kantar Mercaplan, agencia líder mundial de consultoría e insights, comparte resultados del estudio global “What Women Want” aplicado en diferentes países de Latinoamérica que revela que la autoimagen de la mujer todavía es considerablemente más baja que la del hombre. Un 13% de las mujeres se sienten con baja autoestima y solo un 9% de los hombres afirman lo mismo.



Asis Arechavaleta Pintó, Public & Development Practice Director para Centroamérica y Caribe en Kantar Mercaplan dice: “La autoestima es la percepción y el valor que nos damos a nosotros mismos, cómo nos sentimos respecto a nuestra apariencia, habilidades, conductas y autonomía”. “El rol de la mujer ha ido evolucionando de manera significativa en los últimos años, pero aún así las mujeres siguen un paso por detrás de los hombres.”



Dentro del estudio hay 5 aspectos que tienen un rol en el aumento de la autoestima de una persona. En las mujeres latinoamericanas concluimos los siguientes datos:



- Autonomía corporal y sexual (25%): Sentirse cómoda y libre de decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad.

- Libertad de pensamiento y expresión (23%): Lograr que sus puntos de vista sean escuchados y respetados.

- Autonomía financiera (22%): Ser libre para gastar mi dinero como yo quiera.

- Conexiones Sociales (15%): Tener una red de personas con las que pueda contar.

- Accesibilidad y Visibilidad (14%): Tener personas públicas que sean ejemplos positivos y con los que se identifiquen.

¿Cómo influyen estos parámetros en los diferentes países latinoamericanos?

Sobre los aspectos mencionados anteriormente vemos que el de mayor importancia para los latinoamericanos es la autonomía corporal y sexual, siendo las mujeres mexicanas y chilenas (27% en ambos casos) las que más importancia le dan junto con el hombre colombiano (25%).



Cristimaría Salgado, Senior Business Consultant – Insights en Kantar Mercaplan dice :

“Descubrimos que la autonomía corporal y sexual, para las mujeres es uno de los factores importantes para el desarrollo de su autoestima, pero la libertad de pensamiento también tiene un peso importante. El 25% de las mujeres, por ejemplo, quiere que sus puntos de vista sean escuchados y respetados”.



La autonomía financiera es más importante para las mujeres que para los hombres (22% vs 20%), especialmente para los Argentinos (29%), las conexiones sociales es el aspecto menos destacado - en particular para las colombianas, pues solo un 14% de ellas lo considera importante para su autoestima.

Edad y género

Las diferencias entre género y generaciones son notables en todos los países. Las mujeres latinoamericanas que consideran su autoestima más alta de la media son mayoritariamente las de los baby boomers (56-65 años), con excepción de las chilenas (el 53% de las mujeres de entre 36-55 afirmantenerla por encima del promedio). En el caso de los hombres es muy diferente; las franjas de edades se dividen entre los 18-35 años para los argentinos y mexicanos (49% y 63% respectivamente), y los 36-55 años para los colombianos (68%) y los chilenos (65%).

La autoestima y las marcas

Actualmente el papel de las marcas juega un rol importante en la construcción de la autoestima. Kantar, en su estudio de What Woman Want, analizó aquellos sectores en el que las marcas impulsan la igualdad y extraemos las siguientes conclusiones:



- Según los latinoamericanos, las marcas que más impulsan la igualdad son las de alimentos, según México (81%) Colombia (76%). Sin embargo, los brasileños opinan que son las marcas de moda las que más ayudan (64%) y para los chilenos (63%) y argentinos (72%) las de tecnología .

- Los brasileños (43%), mexicanos (56%) y colombianos (52%) creen que las marcas de cerveza son las que menos trabajan para conseguir la igualdad de género, mientras que para los chilenos son las de bebidas alcohólicas en general (46%) y para los argentinos son las marcas de automóviles (36%).



En conclusión, la comunicación de las marcas va a tener un peso muy importante en el rol de la mujer durante los próximos años y será esencial que éstas trabajen hacia un camino que promueva la inclusión, la igualdad y la diversidad para favorecer un cambio notable en la sociedad latinoamericana.

Metodología

Estudio Cuantitativo: 500 entrevistas online a nivel nacional de los siguientes países: Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, entre hombres y mujeres con edades mayores de 18 años. NSE: A/B, C+, C, C-, D+, D.