Grant Sabatier, el millennial que da consejos para volverse rico antes de los 30 años

El empresario estadounidense Grant Sabatier tenía 24 años y estaba en bancarrota. Contaba con tan solo 2 dólares en su cuenta bancaria y estaba desempleado. Sin embargo, en tan solo cinco años logró obtener US$1,25 millones para jubilarse a la edad de 30.



Actualmente tiene 36 y vive en Nueva York con su esposa. Ya no trabaja sino que se dedica a hacer lo que le gusta y vive de sus inversiones y las rentas que provienen de la finca raíz. En 2010 tuvo que regresar a la casa de sus padres. "Llegué a dormir literalmente en la misma cama que usaba cuando era niño", contó en entrevista con ‘BBC Mundo’ en 2019. Su familia le dio un plazo de tres meses para que se volviera a independizar, una misión complicada debido a que no conseguía ni una sola entrevista laboral dentro del campo que había estudiado: filosofía.

Por eso comenzó a investigar cómo funcionaban las campañas publicitarias de Google Ads y durante un mes aprendió a manejar el sistema con cursos disponibles en internet. Fue ahí cuando se lanzó a buscar trabajo."La primera vez que me postulé a un trabajo en marketing digital, lo conseguí", indicó. Ahí pudo irse de la casa de sus papás y comenzó a ahorrar el 82% de sus ingresos para invertir posteriormente. "Vivía en un apartamento miserable, tenía un auto miserable, y me pasaba casi todo el tiempo trabajando y ahorrando dinero", le dijo al medio británico.



Además de su trabajo de tiempo completo, usaba sus horas libres para hacer campañas de marketing digital a varios clientes, llegando a tener hasta 13 fuentes de ingreso distintas.

En un año fundó su propia compañía y al cabo de seis meses abrió una segunda empresa junto a dos socios. Lo que ahorraba lo invirtió en el mercado cuando este no estaba en su mejor momento y obtuvo grandes beneficios por el alza sostenida en sus inversiones."Junté tanto dinero que me jubilé a los 30 años y hoy me dedico a escribir en mi blog", aseguró Sabatier, añadiendo que ahora está retirado de la vida corporativa ya que "no necesito dinero, puedo vivir de las rentas el resto de mi vida".

¿Cuál es la clave?

Sabatier asegura que el marketing digital no era lo que le apasionaba en la vida, sin embargo, lo vio como una oportunidad para generar dinero y así “comprar su libertad” más adelante.

"Desde el inicio mi objetivo era juntar dinero para comprar mi libertad. Nunca me interesó el dinero por el dinero. Mi idea era conseguirlo precisamente para tener independencia financiera", dijo.



El ‘millennial’ dice que lo importante es ahorrar e invertir cuando aún se es joven.



Tardó cinco años, tres meses y seis días en lograr su objetivo. Veía el dinero como unidades de tiempo y por eso tenía otra perspectiva: "calculé que por cada US$100 dólares que ahorraba, estaba comprando seis días de libertad en el futuro".



En su libro ‘Financial Freedom’ (Libertad financiera) y en su sitio web ‘Millennial Money’ explica los pasos que se tienen que realizar para lograr la independencia financiera.



1. Ahorrar al menos el 50% de las ganancias.



2. Si solo se ahorra el 5% o 10%, nunca se alcanzará esa libertad.



3. Para eso se deben reducir gastos, por ejemplo, viviendo en un apartamento más pequeño y en una zona más económica por unos cuatro o cinco años.

4. Tomar varias oportunidades para hacer dinero.



Además de tener un trabajo a tiempo completo y pedir un ascenso cuando se den las condiciones, es relevante tener en paralelo otros ingresos complementarios.



"Puede ser cualquier cosa, incluso ser chofer de Uber. Una vez que encuentres un gran trabajo secundario, estarás tentado a gastar ese dinero, pero yo te recomiendo que lo vuelvas a invertir para generar un mayor ingreso a largo plazo”, dice el experto.

Invertir lo que se ahorra.



Sabatier, por ejemplo, invirtió en propiedades y en la bolsa. "Mientras más inviertes, menos tendrás que vender tu tiempo por dinero", indicó.



Un consejo que da es invertir en un rubro conocido. "Mire los productos que usa y consume todos los días; luego investigue los fundamentos de esas empresas para que pueda obtener más información sobre su potencial de inversión", asegura.