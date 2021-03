La recuperación de los viajes de negocios se está quedando atrás

Por BLOOMBERG

Para la mayor parte de la economía, la gran pregunta es cuándo será seguro volver a los patrones de gasto previos a la pandemia. Para los viajes de negocios, la pregunta tiene más relación con quién querrá viajar.

Los líderes corporativos han destacado la efectividad de las herramientas de videoconferencia y el dinero que han ahorrado. Muchos también se han comprometido a reducir sus emisiones de carbono.

El resultado puede ser una mala noticia para cualquiera que desee reanudar un estilo de vida de viajero frecuente.

Gasto mundial en viajes de negocios no se recuperará hasta 2025

La Asociación Mundial de Viajes de Negocios (GBTA, por sus siglas en inglés) estima que el gasto mundial en viajes de negocios no se recuperará a su máximo previo a la pandemia de US$1,4 billones hasta 2025.

En Estados Unidos, la última encuesta de la Oficina del Censo a pequeñas empresas descubrió que solo 27% de las compañías esperan gastar dinero en viajes en los próximos seis meses.

“Los resultados de las reuniones realizadas en Zoom respecto de las sostenidas en persona no son muy diferentes, pero las diferencias en los costos son como el día y la noche”, dijo Richard Curtin, director de la encuesta de consumidores de la Universidad de Michigan, en una entrevista. “Será difícil justificar los costos que alguna vez fueron apoyados”.

‘Encontraron nuevas formas’

La mayoría de los viajeros de negocios dijeron que creen que pueden mantener las relaciones comerciales existentes, y desarrollar otras, a través de teleconferencias, según un estudio realizado por la consultora de gestión Oliver Wyman.

Los viajes de negocios se recuperaron después de los ataques del 11 de septiembre y la crisis financiera de 2008, que llevaron a predicciones de un cambio a largo plazo.

Pero la GBTA estima que el impacto de la pandemia en la industria ha sido aproximadamente 10 veces más severo que cualquiera de esos episodios. Y esta vez, las compañías pueden haber encontrado mejores sustitutos, un tema que surgió en las recientes llamadas de resultados corporativos.

Al igual que con otras tendencias comerciales de la pandemia, como el cambio desde las oficinas al trabajo remoto, también hay una escuela de pensamiento que dice que los cambios en los hábitos de viaje serán temporales.

Los debates podrían no resolverse hasta que termine la emergencia de salud. Incluso si el regreso a los viajes de negocios es lento, las compañías no abandonarán los métodos que han funcionado, dijo Stephen Berman, director ejecutivo del fabricante de juguetes Jakks Pacific Inc, en una llamada de resultados.

“Una vez que haya un vendedor que gane a un cliente con una visita en persona frente a alguien que acaba de intentar ganar un cliente en Zoom, habrá un montón de personas viajando”.

