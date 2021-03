TikTok pagará US$92 millones a usuarios de EEUU por fallas en su seguridad

Por Expansión



La estadía de TikTok en los Estados Unidos ha sido turbulenta y a pesar de que la relación con el gobierno de ese país se ha calmado, la empresa china detrás de la red social, ByteDance, aceptó un acuerdo a través del cual deberá pagar US$92 millones para resolver una demanda colectiva de usuarios en torno a la privacidad de sus datos.

El motivo de la demanda contra la tecnológica es que la red social “se infiltra en los dispositivos de sus usuarios y extrae una amplia gama de datos privados, incluidos datos biométricos y contenido que los acusados utilizan para rastrear y perfilar a los usuarios con el propósito de, entre otras cosas, la orientación de anuncios y las ganancias”, según el documento revisado por Reuters.



La red social cuenta con más de 100 millones de usuarios en los Estados Unidos y las polémicas en torno a la privacidad de los usuarios habían sido un tema recurrente durante los últimos años de la administración del ex presidente Donald Trump, especialmente en el inicio del confinamiento por la pandemia, periodo en que la plataforma ganó una importante popularidad. Por su parte, ByteDance dijo en un comunicado que si bien no están de acuerdo con las afirmaciones, no tienen la intención de pasar por un “largo litigio” con las autoridades estadounidenses, además de que les “gustaría centrar nuestros esfuerzos en crear una experiencia segura y alegre para la comunidad de TikTok”.

Cabe mencionar que el acuerdo se logró gracias a una “mirada interna dirigida por expertos al código fuente de TikTok”. Esta resolución debe ser aprobada por el juez federal del Distrito Norte de Illinois, John Lee, y en caso de ser aceptada, el dinero se dividirá entre los usuarios de la red social que presentaron el recurso legal.



Illinois es uno de los tres estados que cuenta con leyes que regulan el uso de datos biométricos en Estados Unidos. Los otros dos, Texas y Washington, no permiten demandas individuales, sino que delegan la ejecución de las mismas a sus fiscales generales.



Además de la suma de dinero, los responsables de la tecnológica también determinaron que harán cambios en su política de privacidad para indicar si sus aplicaciones recopilan datos de geolocalización o información biométrica de los usuarios, así como si almacenan o transmiten información fuera de los Estados Unidos. Por otra parte, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de EE. UU., en Washington, se encuentra investigando las acusaciones de que esta red social no cumplió con un acuerdo de 2019, el cual estaba destinado a proteger la privacidad de los menores de edad. De hecho, por esta misma causa la empresa se vio obligada a pagar una multa de US$5.7 millones.

Este tipo de controversias generaron que la administración de Trump intentara prohibir la plataforma citando, precisamente, los riesgos que su uso implicaba para la seguridad y privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, el gobierno obligó a ByteDance a vender sus operaciones en EEUU a Oracle y Walmart.



No obstante, el nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, habría suspendido este movimiento “indefinidamente”, según información reportada por The Wall Street Journal , el cual tuvo acceso a fuentes cercanas al asunto hace un par de semanas. Además, el Departamento de Justicia solicitó retrasar la acción, debido a que comenzaron un proceso de revisión de las amenazas de seguridad detectadas durante el gobierno de Trump, con la finalidad de evaluar si aún tiene sentido un plan de prohibición.

Recientemente y para mitigar los problemas con menores de edad, el mes pasado se anunció que las cuentas de usuarios entre los 13 y 15 años serán privadas de forma predeterminada para cuidar la seguridad digital de los más jóvenes. Además, sólo los amigos podrán comentar sus videos y no podrán usar la función de dueto.



Otras modificaciones que se realizarán para los tiktokers de este rango de edad es que se les restringirá la posibilidad de enviar o recibir mensajes directos por parte de otras personas que sean mayores de 16 años.