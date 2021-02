Vacuna de Pfizer reduce transmisión del Covid-19 luego de primera dosis

Por Reuters



Investigadores analizaron los resultados de miles de pruebas de Covid-19 llevadas a cabo cada semana como parte de exámenes de hospitales a su personal de salud en Cambridge, en el este de Inglaterra.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá



"Nuestros hallazgos muestran una dramática reducción de la tasa de pruebas positivas entre trabajadores de salud asintomáticos después de la primera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech", dijo Nick Jones, especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital de la Universidad de Cambridge, uno de los responsables del estudio.



Tras separar los resultados de las pruebas del personal vacunado y no vacunado, el equipo de Jones descubrió que 0.80% de los exámenes de trabajadores de salud no inoculados eran positivos. Esta cifra se comparó con 0.37% de las pruebas de personal menos de 12 días después de la vacunación -cuando el efecto protector de la vacuna aún no se ha establecido del todo- y con 0.20% en las pruebas de empleados 12 días después o más desde la inoculación.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal



El estudio y sus resultados aún deben ser revisados por pares independientes de la comunidad de científicos, pero fueron publicados en internet por anticipado el viernes.



Esto sugiere un descenso de cuatro veces en el riesgo de infección asintomática de Covid-19 entre los trabajadores de salud que han sido vacunados por más de 12 días, y una protección de 75%, dijo Mike Weekes, un especialista en el Departamento de Medicina de la Universidad de Cambrigde, que co-lideró el estudio.



El nivel de infecciones asintomáticas también cayó a la mitad entre las personas que estaban vacunadas con primeras dosis por menos de 12 días, afirmó.



Reino Unido ha estado distribuyendo vacunas contra el Covid-19 de Pfizer y AstraZeneca desde fines de diciembre.