Facebook promete invertir US$1.000 millones en medios de comunicación en tres años

"Ya hemos invertido US$600 millones desde 2018 para respaldar a la industria de los medios de comunicación y prevemos invertir al menos US$1.000 millones más en los tres próximos años", escribió el miércoles en su blog Nick Clegg, responsable de asuntos mundiales de Facebook.

Este compromiso se produce en momentos en que los grupos digitales están en la mira de diversos gobiernos, que pretenden obligarlos a pagar por los contenidos mediáticos que difunden en sus plataformas.



"Reconocemos que el periodismo de calidad está en el centro de cómo funcionan las sociedades abiertas, informando y empoderando a los ciudadanos y haciendo que los poderosos rindan cuentas", añadió Clegg.

El ejecutivo no brindó detalles sobre cómo se repartirán esas inversiones ni su forma. "Facebook quiere hoy más que nunca asociarse con los editores de la prensa", se limitó a afirmar.



La semana pasada, la red social suscitó numerosas críticas al bloquear la publicación de enlaces a noticias y páginas de medios de Australia, después de que el gobierno del país anunciara una ley destinada a obligar a los gigantes tecnológicos a pagar a la prensa, que atraviesa graves dificultades financieras, por sus contenidos.



La compañía de Mark Zuckerberg indicó el martes que levantaría ese bloqueo en los próximos días, a raíz de que el Ejecutivo australiano aceptara enmendar uno de los puntos clave de esa ley.

Como Google

En octubre pasado Google había aceptado pagar US$1.000 millones en tres años a medios de prensa como los alemanes Der Spiegel y Die Zeit, con el fin de utilizar sus contenidos para una nueva herramienta bautizada Google News Showcase.

Nick Clegg, ex número dos del gobierno británico, aprovechó el anuncio para admitir la responsabilidad de su grupo en el incidente suscitado en Australia.



Aseguró en su blog que en el centro de la controversia había un malentendido sobre la relación entre la red social y los medios y reconoció que la empresa "cometió un error al aplicar" su bloqueo de contenidos en Australia de forma "demasiado severa". "Bloqueamos algunos contenidos sin darnos cuenta. Afortunadamente, reaccionamos con bastante rapidez", señaló, antes de criticar, sin nombrarlo directamente al magnate de la prensa australiano Rupert Murdoch, cuyo grupo pugnaba en favor de la adopción de la ley.



Si la empresa hubiera cumplido la ley australiana tal y como estaba redactada, "habría estado obligada a pagar potencialmente cantidades ilimitadas a conglomerados de medios multinacionales", agregó.



"Es como si se hubiera obligado a constructores de automóviles a financiar a las emisoras de radio porque la gente las escucha estando al volante de sus vehículos y dejar que las radios fijaran el precio a pagar", ejemplificó.



El compromiso encontrado con el gobierno australiano significa que Facebook y Google, los dos blancos principales de la ley, no serán sancionados si cierran algunos acuerdos con medios locales para pagarles millones de dólares por las informaciones.



Los gigantes digitales no podrán pagar sumas más elevadas que las que hayan acordado con los medios, para evitar sentar un precedente internacional.



Goggle ya aceptó entregar "sumas significativas" como contrapartida por contenidos del grupo de prensa News Corp., dirigido por Murdoch.