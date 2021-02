El centro de mantenimiento de Avianca logra Certificación Ambiental Leed® Oro

Por estrategiaynegocios.net



El centro de mantenimiento cuenta con 1.676 paneles solares que generan el 40% de la energía requerida del complejo. Además, el centro aeronáutico cuenta con sistemas que le permiten reducir considerablemente el consumo de agua y energía, así como aprovechar aguas lluvias y sistemas de separación de residuos.

El Centro de Mantenimiento Aeronáutico de Avianca en Rionegro se convirtió en el primer MRO en el mundo, fuera de Estados Unidos, en recibir la certificación LEED Oro otorgada por el GBCI (Green Business Certification Inc) y avalada por el Consejo de construcción verde de Estado unidos (U.S. Green Building Council) gracias al diseño y proceso de construcción sostenible de dicho complejo, el cual es amigable con el medioambiente y con quienes allí operan.

La certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) fue desarrollada con el fin de incentivar el diseño y la construcción de edificios sostenibles y reconocer el desempeño que tienen los mismos. Así, la obtención de este sello reconoce la apuesta de Avianca por generar operaciones que sean amigables con el medio ambiente.

“Recibir la certificación LEED Oro, uno de los sellos internacionales más importantes en temas de sostenibilidad en el diseño y la construcción, es un reconocimiento al compromiso de la Compañía con el medio ambiente y a nuestro esfuerzo por ser más sostenibles y eficientes. En Avianca, la sostenibilidad ambiental es más que un eslogan. Estamos comprometidos a mejorar continuamente la forma en que gestionamos el impacto de nuestras operaciones a través de iniciativas que crean valor y retribuyan positivamente a la sociedad y al mundo”, expresó Luis Lema, Director de Gestión y Proyectos de Mantenimiento de Avianca.

La sostenibilidad ambiental, prioridad y compromiso de Avianca: desde la concepción del proyecto del centro aeronáutico en Rionegro, la aerolínea implementó diferentes estrategias de sostenibilidad en su diseño y construcción para generar un impacto positivo en el entorno, por eso, se pensó en realizar instalaciones eficientes para la operación.

Desde el uso eficiente de la energía, tratamiento de residuos y manejos adecuados de los recursos hídricos, este complejo de operaciones fue diseñado para cumplir metas de mitigación ambiental ambiciosas, que aportarán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero que además conducirán a un futuro operativo más ecoamigable.

Dentro de las características principales que permitieron lograr la certificación, se pueden resaltar:



Uso eficiente de energía: las instalaciones fueron construidas para aprovechar la iluminación 100% natural; adicionalmente, se instalaron con éxito un total de 1.676 paneles fotovoltaicos que generan aproximadamente 57.000 KW mensuales equivalente al 40% de la energía que se utiliza mensualmente en el complejo.

Asimismo, este sistema de autogeneración cuenta con seis (6) inversores de 60 KW y un (1) inversor de 50KW, para un total de 410KW en corriente alterna (CA). Esta es la máxima potencia útil que puede producir el sistema a un costo inferior que la energía eléctrica tradicional.

Eficiencia en agua: el MRO también cuenta con un sistema de recolección de aguas lluvias que se reutilizan para los procesos internos del centro; además tiene un sistema cerrado diseñado y construido para evitar que aguas de desechos industriales lleguen a fuentes hídricas cercanas, con lo que el agua de desecho industrial se dirige a un sistema de tanques para su posterior recolección por empresas debidamente autorizadas y certificadas para ello. Así mismo, las instalaciones cuentan con zonas verdes con especies nativas de la región que han sido conservadas para no alterar ninguno de los ecosistemas, lo que reduce en 100% el consumo de agua para riego.



Manejo de residuos: finalmente el complejo tiene un espacio dedicado a la separación de residuos: papel, cartón, metal, plástico y cristal. Adicionalmente, durante las actividades de construcción se reutilizaron, reciclaron y desviaron del relleno sanitario más del 80% del total de residuos generados.

*LEED®, and its related logo, is a trademark owned by the U.S. Green Building Council®and is used with permission.