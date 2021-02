Cómo conseguir empleo en tiempos de pandemia

Por Portafolio



Hoy, la tecnología, las bolsas de empleo web, las redes sociales, las plataformas de videoconferencia, entre otras innovaciones, están redefiniendo las formas de buscar trabajo y de cómo emplearse.



Esas nuevas herramientas también están demandando conocimientos y habilidades vanguardistas en las personas, pues quienes no las poseen o quienes no se actualizan, pueden llegar a afrontar dificultades a la hora de aplicar a un empleo. Así lo dio a conocer la encuesta Escasez de oportunidades para los jóvenes, realizada por el líder de soluciones de capital humano ManpowerGroup.

“Dentro de las principales razones por las que los jóvenes consideran que no los contratan se encuentra la falta de experiencia (58%), no dominar otros idiomas (17%), falta de conocimientos técnicos (15%) y no desarrollar habilidades blandas (4%)”, comenta Juan Camilo Garcés, Gerente Nacional de Operaciones de ManpowerGroup en Colombia.



Bajo este panorama, quienes buscan empleo deben entrar en la nueva revolución de habilidades, acelerada por la pandemia, capacitarse y adoptar un aprendizaje continuo en las áreas de demanda que los mantengan vigentes y empleables. En este proceso, las compañías comparten responsabilidad pues atraer y retener el talento se hace indispensable debido a la escasez que existe dentro de la fuerza laboral.



“Teniendo en cuenta que el 54% de los empleados necesita capacitarse continuamente y 34% requiere capacitación por más de seis meses, las compañías deben entender cómo encontrar, gestionar y desarrollar el talento adecuado. Esto no debe convertirse en una tarea titánica y las organizaciones pueden sortear esta dificultades con la asesoría, planes y servicios que ofrecen especialistas como Manpower”, agrega Garcés.



De parte de los candidatos, las lecciones aprendidas a raíz de la pandemia comprenden el aprendizaje de competencias tecnológicas, liderazgo y crecimiento personal; así como el desarrollar destrezas en tecnología, saber usar herramientas digitales y redes sociales, que son diferenciales indispensables en el mercado laboral. También, saber cómo liderar equipos híbridos (remotos y presenciales) y multigeneraciones es clave, así como saber anticiparse al cambio y poder responder de manera efectiva a este para adaptarse.



“Quienes logren adaptarse y actualizarse frente a los continuos cambios que se viven, serán quienes puedan decidir sobre su futuro. Los candidatos informados pueden tomar mejores decisiones, los que tienen los conocimientos y habilidades requeridas escogen cómo y dónde trabajan”, puntualiza el ejecutivo.

¿Cómo crear un currículum?

Conozca qué debe llevar su hoja de vida al momento de aplicar a una oferta laboral y así estar más cerca de ingresar al mercado laboral en la actualidad:



“Ser concretos, directos y concisos en lo que define al candidato. Que la hoja de vida sea fácil de leer no solo para el reclutador sino para las máquinas, pues hoy los procesos de selección también se hacen con inteligencia artificial” Recuerde adecuar su CV a la vacante a la que está aplicando. Además



Encabezado con datos personales:

- Nombre completo

- Edad o fecha de nacimiento

- Teléfono celular o fijo

- Correo electrónico

- URL del perfil de LinkedIn



Para aquellos que están recién graduados y no tienen experiencia, es importante que se definan como profesionales agregando las metas laborales propuestas, lo que les gusta y lo que quieren, alineado a lo que busca la empresa a la que está aplicando. Link a un blog, página web o perfil profesional. Resaltar en lo que se es bueno y en las habilidades que se dominan. Sí pertenece a equipos, ligas, mencionelas eso demostrará sus posibles habilidades laborales como trabajo en equipo, aceptación a la retroalimentación, aprendizaje etc.