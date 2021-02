Volvo e Ikea trabajarán juntos en un proyecto blockchain

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Una nueva asociación entre Geely y Concordium quiere llevar dApps y blockchain a China, particularmente en el sector automotriz.

Geely es el mayor accionista de Volvo, así como una compañía de Fortune Global 500 durante 9 años consecutivos, mientras que Concordium está dirigida por el CEO Lone Fonss Schroder, vicepresidente de Volvo y miembro de la junta de Ikea.

Además, el equipo de Concordium también incluye al fundador de Saxobank, el ex primer ministro de Dinamarca, el ex vicepresidente de NASDAQ, un ejecutivo de Mastercard, el ex director de operaciones de Skype, científicos y cripto de clase mundial y otros.

Concordium utiliza encriptación avanzada de conocimiento cero para permitir a sus usuarios realizar transacciones y compartir información de una manera completamente privada.

Asociación permitirá acceso a nuevos modelos de negocio

La nueva empresa conjunta permitirá a Geely y Concordium ofrecer a las empresas y clientes acceso a nuevos modelos de negocio basados ​​en dApps y blockchain, para todas las industrias, incluido por supuesto el sector de la automoción.

Se espera que la nueva compañía entre en funcionamiento en 2021, aunque tendrá que esperar algunas aprobaciones regulatorias.

El objetivo de Geely Holding Group es convertirse en uno de los principales proveedores de tecnología y servicios blockchain en China.

Geely poseerá el 80% de la empresa conjunta, mientras que el 20% restante será propiedad de Concordium. La empresa conjunta será cogestionada operativamente por ambas partes.

¿Qué hace la cadena de bloques Concordium?

Concordium, a través de su Concordium Blockchain Research Center Aarhus, contribuye al desarrollo de la tecnología blockchain con su investigación principalmente en el campo del conocimiento cero y las pruebas peer-to-peer.

A través de esto, la empresa conjunta ofrecerá soluciones para, por ejemplo, identidad digital, tecnologías reguladoras y tecnologías que mejoran la privacidad. También cooperará con Genius & Guru, una subsidiaria de propiedad total de Geely, para crear casos de uso y soluciones comerciales en diversas áreas.

Genius & Guru tiene su sede en Beijing y ya ha invertido en instituciones financieras y empresas de tecnología financiera en varias ciudades importantes de China, como Beijing y Shanghai, y Copenhague, Dinamarca.

El CEO de Geely Holding Group de Zhejiang, Daniel Donghui Li, dijo:

“Esta cooperación entre Concordium y Geely es de gran importancia para ambas partes. Buscamos activamente tecnologías de transformación mediante la construcción de alianzas y la sinergia de recursos globales para crear un mayor valor para nuestros usuarios finales. Ser capaz de aprovechar la tecnología blockchain de clase mundial de Concordium establecerá los estándares de la industria con su infraestructura subyacente para aplicaciones blockchain. Al unir fuerzas en China, aplicaremos y desarrollaremos aún más esta tecnología y exploraremos caminos para construir una ecología líder en la industria de blockchain para reducir el costo de la confianza y brindar a las empresas acceso a una plataforma con las herramientas que necesitan para desarrollar aplicaciones basadas en blockchain juntas y crecer en la 'Internet del valor' ”.

El CEO de Concordium , Lone Fønss Schrøder , agregó:

“Concordium está entusiasmado con esta empresa conjunta que nos permitirá capacitar a los clientes chinos con una de las tecnologías blockchain líderes en el mundo, y también obtener sinergias de una de las compañías líderes en China dentro de tecnologías de rápido movimiento, para el desarrollo futuro de Concordium ”.