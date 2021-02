Tesla compró bitcoins con ayuda de Coinbase

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

De acuerdo con un reporte reciente del portal informativo The Block, la casa de cambio de activos digitales con sede en Estados Unidos, Coinbase, apoyó a la empresa fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, en la compra de Bitcoin anunciada a inicios de este mes.

Según “fuentes familiarizadas con el trato”, Coinbase realizó las compras en nombre de Tesla durante la primera semana de febrero, en el transcurso de varios días.

Ni Coinbase ni Tesla han respondido a solicitudes específicas de confirmación a este efecto, por lo que se han negado a negarlo por ahora.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

¿Cómo compró Tesla Bitcoin con Coinbase?

Se dice que estas compras de BTC se realizaron utilizando varias mesas de operaciones de venta libre (Over The Counter o OTC) con la intención de que tal inyección de capital, no alterase notablemente el mercado generando movimientos pronunciados.

Asimismo, de acuerdo con las fuentes, la compra se hizo en el transcurso de varios días. Se cree que las operaciones comerciales para Tesla se llevaron a cabo de la misma forma en la que Coinbase ejecutó las compras programadas por MicroStrategy, compañía a la cual también ayudó en su proceso de adquirir la moneda digital.

Las fuentes también indicaron que hay otras cinco compañías de gran calibre que figuran como clientes del exchange.

En este punto, parece seguro asumir que otras compañías importantes, como Tesla, pueden estar tomando decisiones similares con respecto a sus políticas de reserva de efectivo.

Elon Musk y Bitcoin

Musk publicó #Bitcoin en su perfil oficial de Twitter el 28 de enero de 2021, momento en el que el precio del activo digital aumentó de $31,000 a $34,000, y luego aumentó aún más al día siguiente a $38,000.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

El 1 de febrero, sin embargo, volvió a bajar a $33,000 y hasta el 6 de febrero se mantuvo por debajo de los $40,000.

Si la suposición de que las compras de Tesla se realizaron durante la primera semana de febrero es correcta, entonces es concebible que se hayan realizado después del aumento de precio debido a los tuits de Elon Musk, y a un precio medio que podría rondar los 35.000 dólares.

También se habrían realizado después de que la hipótesis de una compra de Bitcoins por parte de Tesla comenzara a circular entre varios expertos. Esta hipótesis comenzó a circular ya el 20 de diciembre de 2020, cuando Musk le preguntó al CEO de MicroStrategy, Michael Saylor a través de Twitter si tales compras eran posibles.

En ese momento, el precio de Bitcoin era de $ 23,000, un 52% más bajo que el precio al que se supone que Tesla compró BTC.

Por tanto, habría pasado casi mes y medio desde los primeros rumores de una posible inversión de Tesla hasta el momento real de la compra.