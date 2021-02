Opinión: Por qué el trabajo híbrido es la tendencia para el futuro de las reuniones

Por: David Betancourt, Distribution Channel Manager Clickshare Market Leader Latam en Barco



De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), esta nueva era de teletrabajo implica un uso más amplio del tipo de gestión –basado en la confianza y en la obtención de resultados- con una nueva forma de trabajar más autónoma, flexible y que se adapta a las circunstancias y preferencias individuales de los trabajadores. Las reuniones a distancia en 2021 representarán el canal por el cual se lleve a cabo la toma de decisiones y se forje el trabajo en equipo. Esta nueva tendencia de trabajo híbrido será el medio de creatividad para cumplir con el compromiso de la organización y ofrecer el mejor servicio.



Según el estudio “El futuro de las reuniones”, realizado por Barco, el 77% de las personas consideran que, en los próximos años, las reuniones incluirán el video como una herramienta estándar para mejorar la colaboración entre personas y participantes a distancia.



Asimismo, el 91% respondió que en una junta típica utilizan un dispositivo con cámara para permanecer cara a cara con el equipo de trabajo. Ante este escenario, es esencial para que la efectividad de las reuniones a distancia no se vea afectada por externalidades, que las empresas cuenten con las herramientas de conectividad adecuadas para reuniones óptimas.



En este sentido, el avance tecnológico ha ayudado a la generación de soluciones que se adapten a las nuevas necesidades. Tecnologías como los Clickshare son el mejor aliado para obtener altos estándares de calidad en reuniones, pues la conexión a todos sus dispositivos en segundos, y mediante su aplicación móvil permite obtener una serie de funciones para administrar sus dispositivos.



Elegir la tecnología adecuada, intuitiva y sencilla, permitir, reuniones remotas más productivas y eficientes, además permite grandes beneficios que el trabajo presencial no, por ejemplo:



Reducción de tiempo de traslado: Uno de los inconvenientes a los que se enfrentaban los trabajadores, se refiere al tiempo que invertían para poder llegar a su destino, entre horas de tráfico y transporte público, la distancia representaba un lastre para llevar a cabo sus actividades de la manera más óptima posible. Ahora con Clickshare sus reuniones a distancia permiten ocupar ese tiempo en otras actividades, ser más productivo y emplear ese tiempo en actividades que ayuden al personal a mantenerse creativos.



Reducción en los niveles de estrés: Debido a la posibilidad que implica llevar a cabo el trabajo de manera remota, contar con una solución que le permite integrar todos sus dispositivos de forma inalámbrica, para colaborar sin contratiempos con todos los integrantes de su reunión, reducir los niveles de estrés ya que tiene el control de su reunión y la seguridad de que no tendrá inconvenientes de conexión considerablemente, logrando reuniones más eficientes y de resultados mejores.



Reducción de rotación de personal: El teletrabajo representa un importante ahorro en costos de formación y contratación de nuevos empleados, además de menos niveles de absentismo puesto que es más factible resolver sus necesidades personales.



La tecnología ha asumido el papel central en las reuniones, con las soluciones Clickshare colaborar con todos los asistentes de su reunión es más sencillo, el futuro de la efectividad de las reuniones se encuentra a un solo clic con funciones avanzadas, que permite que los trabajadores se sientan más cómodos de manera digital.



De cara al 2021, es indispensable que se tome en cuenta la integración de estas herramientas en las operaciones diarias, puesto que el trabajo híbrido es una tendencia para garantizar la continuidad de las operaciones, resultado necesario adaptar a las nuevas tecnologías que permitirán un desempeño ágil, creativo y eficiente.