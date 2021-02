Así desapareció el hotel casino de Trump en Atlantic City

Por AFP



El detonador fue presionado minutos después de las 09H00 locales (14H00 GMT) y redujo en segundos el afamado hotel casino a una montaña de escombros.



Desde su cierre en 2014 el Trump Plaza Casino, que fue durante muchos años propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump, se convirtió en un símbolo del fin de la era del juego en Atlantic City.

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 17, 2021





El evento atrajo a curiosos que pagaron para poder ver la implosión de cerca.



"Es el fin de una era no tan grandiosa", dijo al New York Times Jennifer Owen, que pagó US$575 en una subasta por un asiento de primera fila y lujoso desayuno en un edificio frente al mar con una vista directa de la demolición.



El hotel y casino, que acogió célebres combates de boxeo a los cuales asistió Trump, abrió en 1984. El magnate inmobiliario, que tuvo varios casinos en la ciudad, cortó lazos con la propiedad en 2009, aunque recibió entonces un pago por el uso de su nombre en los edificios. En 2016, el grupo Icahn Enterprises del especulador de Wall Street Carl Icahn compró el Trump Plaza en un remate judicial.



A mediados de junio el alcalde de Atlantic City, Marty Small, anunció la demolición del Trump Plaza por considerarlo un peligro para los habitantes.



Icahn no ha anunciado qué hará con el terreno, cuya limpieza se extenderá hasta mayo.



"Estamos trabajando con Carl Icahn para traer un proyecto interesante", dijo el alcalde al diario Press of Atlantic City.



"No tenemos la propiedad del terreno, ni lo controlamos. Tenemos una oportunidad única. Un terreno con vista al mar en el centro de la ciudad no aparece disponible muy seguido", añadió.



Otros espectaculares casinos que también fueron propiedad del expresidente, el Trump World's Fair, el Trump Taj Mahal y el Trump Castle (luego rebautizado Trump Marina) también cerraron sus puertas hace años, sepultados por deudas.



Atlantic City aún cuenta con nueve casinos, que estuvieron cerrados durante meses a raíz de la pandemia de coronavirus. Tras reabrir en julio, la ocupación es limitada a un 35%.