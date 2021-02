Morgan Stanley analiza la posibilidad de invertir en Bitcoin

Por BITCOIN MÉXICO

El anuncio de que Tesla adquirió $1.5 mil millones de dólares en Bitcoin no sólo hizo que el precio del llamado “oro digital” creciera rozara la barrera de los $50,000, sino además generó un impacto aún mucho mayor: el acercamiento de otras compañías.

Si bien desde que las empresas como MicroStrategy o Square empezaron a diversificar sus carteras de inversión e invertir en Bitcoin muchas otras comenzaron a fijar su mirada en las criptomonedas.

Aunque muchas aún no se han animado a dar el paso final, esta acción por parte de la empresa de Elon Musk podría hacer que esto cambie en el corto plazo.

Morgan Stanley analiza invertir en Bitcoin

Morgan Stanley Investment Management, una de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y especialista a la hora de manejar inversiones, estaría analizando la posibilidad de entrar al mundo de los activos digitales.

Cabe señalar que la multinacional financiera tiene en su haber, una cartera mayor a los $150 mil millones de dólares.

Asimismo, la unidad de Morgan Stanley que se encuentra trabajando en el tema se denomina Counterpoint Global y lo que se encuentra elaborando por el momento es un análisis sobre si los activos digitales son una inversión adecuada para sus inversores.

De superar este primer filtro, la aprobación pasaría a manos de los líderes de la empresa así como también de los regulares.

Si bien se tiene la idea de que la posible llegada de Morgan Stanley no causaría el impacto que realizó la firma de autos de Elon Musk, sí sería un apoyo importante para el activo de Satoshi Nakamoto, la inversión de unos de los poderosos de Wall Street, con casi un siglo detrás de activos de todo esto.

El aumento en cuatro meses del valor es algo que ninguna empresa importante ha pasado por alto.

Al respecto, el portal web de finanzas Bloomberg, señaló que Morgan Stanley decidió no hacer comentarios al respecto, sin embargo el rumor corre a toda velocidad por el ecosistema cripto.

“Gran parte del escepticismo de la industria se centra en los impredecibles cambios de precios de Bitcoin y la falta de objetos que se pueden comprar más de una década desde su creación. Los seguidores fieles se han sentido reivindicados este año: se han invertido miles de millones de dólares en la criptomoneda a través de distintos medios, incluido el Grayscale Bitcoin Trust”, resaltó el artículo.

Instituciones atraídas por Bitcoin

Las buenas experiencias de dos magnates de fondos de cobertura, como son Alan Howard y Paul Tudor Jones, han llamado la atención de inversores institucionales que han recurrido a fideicomisos a partir de que los fondos no compran criptomonedas. Esto, para Wall Street, significa una amenaza y podría cambiar la manera en la que se trabaja en la actualidad.

Counterpoint Global, sección que es dirigida por Dennis Lynch, ha tenido una política durante el último tiempo de inversiones riesgosas en empresas cuyo valor de mercado pueda aumentar de manera considerable en el corto plazo. ¿Si Bitcoin no responde a este paradigma qué criptomoneda sí lo hace?

Stanley Morgan, que tiene participación en una cifra cercana a 200 empresas, supervisa 19 fondos de inversiones, de los cuales cinco obtuvieron ganancias superiores al 100% en 2020.

La buena lectura sobre lo que sucedería por la pandemia de Covid-19 llenó sus bolsillos de dólares. Algunas de las inversiones más destacadas fueron en compañías especializadas en comercio electrónico y el entretenimiento por streaming como son Amazon.com Inc., Shopify Inc., Slack Technologies Inc., Zoom Video Communications Inc. y Moderna Inc.

El arribo de Tesla potenció un mercado que sigue en expansión y constante proceso de evolución. Stanley Morgan sería un bloque más a la larga cadena que promete armarse en el 2021. Wall Street está al acecho de las criptomonedas.