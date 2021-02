Uber está considerando aceptar Bitcoin como método de pago

Por BITCOIN MÉXICO

El activo digital bitcoin se está volviendo más y más popular, al grado que diversos famosos ya han realizado algún tipo de acercamiento con la moneda.

De igual forma, desde el año pasado varias compañías comenzaron a fijar su mirada en la moneda virtual, considerándola un activo seguro como el oro.

Musk y el bitcoin

De hecho, recientemente la compañía de autos Tesla, propiedad de Elon Musk, reportó que adquirió 1.5 mil millones de dólares en bitcoin.

La noticia hizo que la cotización de la moneda digital aumentara un 17%, llevando a cada unidad a un precio record de 44.220 dólares. El anuncio se produjo días después de que Musk escribiera en Twitter "#bitcoin", acción que también incrementó el precio de la moneda digital.

Los mensajes de Musk en Twitter acerca del activo así como su reciente adquisición a través de Tesla, podría llevar a otras grandes empresas a seguir sus pasos.

Uber podría aceptar pagos en bitcoin

De hecho otra firma de renombre ha sido brevemente seducida por los activos digitales, ya que el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, señaló el pasado jueves 11 de febrero para el medio digital CNBC, que la compañía de servicio de transporte privado consideró y descartó la idea de adquirir bitcoins con efectivo corporativo como lo hizo Telsa.

Sin embargo, lo que Uber no descartó, fue la posibilidad de aceptar activos digitales como pago, según declaró Khosrowshahi.

En la entrevista se le preguntó a Khosrowshahi si Uber había considerado acciones similares a las efectuadas por Tesla e cuanto a la adquisición de bitcoins, a lo que respondió que fue “una conversación que ha sucedido y que ha sido rápidamente descartada. Vamos a mantener nuestro efectivo seguro. No estamos en el negocio de la especulación. La ventaja de nuestra empresa está en el negocio que hemos construido, no en las inversiones en las que invertimos”.

Sin embargo, Khosrowshahi, dejó abierta la posibilidad de que el proveedor de transporte y entrega de alimentos podría en algún momento aceptar las criptomonedas como forma pago.

“Al igual que aceptamos todo tipo de moneda local, vamos a considerar la criptomoneda y o bitcoin en términos de moneda para realizar transacciones”, dijo. “Eso es bueno para los negocios, es bueno para nuestros pasajeros y para nuestros comensales. Eso ciertamente lo veremos y si hay un beneficio allí, si hay una necesidad, lo haremos. Simplemente no lo haremos como parte de una promoción”, dijo Khosrowshahi.

Más compañías piensan en bitcoin

Otra firma de renombre, Mastercard anunció recientemente sus intenciones de abrir su red a algunas monedas digitales, acción que de acuerdo con el consorcio, permitirá a sus usuarios y comerciantes “realizar transacciones en una forma de pago completamente nueva”.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que Mastercard permite a sus clientes realizar algunas transacciones con activos digitales, no obstante, en esa ocasión las actividades comerciales se realizaron fuera de la red formal de la firma.

Otra compañía que “ha coqueteado” con el activo de Satoshi Nakamoto es BNY Mellon, la cual señaló recientemente que lanzará una división de activos digitales a finales de este año.

De acuerdo con las compañías que han depositado parte de su confianza en los activos digitales, han señalado que se debe a que, a pesar de que tiene una volatilidad diaria, la moneda digital se ha revalorizado a largo plazo y hay suficiente evidencia de que seguirá haciéndolo.

Es por ello que algunos entusiastas de los activos digitales el director ejecutivo de MicroStrategy, Michael Saylor, consideran que invertir en cripto activos es una inversión más productiva que mantener su efectivo en el balance.

Sector empresarial aún con reservas

No obstante, no todo es “miel sobre hojuelas” para el bitcoin, ya que de acuerdo con otro informe del portal CNBC, el gigante de la tecnología financiera Adyen, ha señalado que, al igual que Facebook y Netflix, no tiene la intención de brindar soporte para pagos con criptomonedas.

Al respecto, el CEO de Adyen, Pieter van der Does, señaló que los activos digitales son demasiado volátiles, razón para no invertir en ellas, además de que, por el momento, sus clientes no están solicitando un servicio como ese.

"Bitcoin es más un activo de inversión que un método de pago", dijo Van der Does.

Asimismo, director financiero de PepsiCo, Hugh Johnston, señaló a CNBC, que la compañía ha “tenido la conversación” sobre la compra de bitcoins con su efectivo.

“La conclusión a la que llegamos bastante rápido fue que bitcoin es demasiado especulativo para la forma en que administramos nuestra cartera de efectivo”, dijo Johnston.