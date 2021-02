Coca-Cola lanza botella hecha 100% de plástico reciclado

Por Bloomberg



Este nuevo envase tiene exactamente 13,2 onzas y es el nuevo formato de botella que estará llegando este mes a las tiendas de algunos estados selectos de Estados Unidos.



Coca-Cola Co. está introduciendo botellas de plástico 100% recicladas en Estados Unidos, un cambio importante en su estrategia de sostenibilidad.



La compañía responsable de más contaminación plástica que cualquier otra, según la campaña Break Free From Plastic, que una vez abogó por botellas a base de plantas que no utilizan insumos de combustibles fósiles. Su nuevo enfoque, dice Coca-Cola, es un paso sustancial en la lucha contra los desechos plásticos que obstruyen las vías fluviales del mundo.



Las nuevas botellas recicladas de Coca-Cola reducirán el uso de plástico nuevo por parte de la compañía en más de 20% en su cartera norteamericana en comparación con 2018, según la compañía.



Alpa Sutaria, vicepresidenta y gerente general de sostenibilidad de Coca-Cola Co., dijo que se trata de un cambio en la forma en que la compañía reduce los desechos. “La realidad es que ese material vegetal, cuando se convierte en plástico, sigue siendo un plástico virgen”, dijo. Eso algo que los consumidores ya no van a tolerar, dijo Sutaria, indicando que en cambio quieren opciones reutilizables y recicladas.



Coca-Cola se comprometió en 2018 a que el 100% de sus envases serían reciclables para 2025, y a utilizar 50% de material reciclado en botellas y latas para 2030. Al año siguiente, anunció que Suecia se convertiría en el primer mercado donde todos sus productos se venderían en botellas de plástico totalmente recicladas.



La compañía está introduciendo una nueva botella de 13,2 onzas hecha de PET 100% reciclado, o rPET, además de fabricar botellas de 20 onzas hechas de rPET. Sutaria dijo que el cambio de tamaño es en parte una reacción a comentarios de consumidores de que las botellas de 20 onzas pueden ser demasiado, pero las latas de 12 onzas son muy poco. El lanzamiento de las nuevas botellas se realizará este mes en el noreste, Florida y California, y luego a nivel nacional más adelante en el año.



La nueva oferta costará US$1,59 antes de impuestos, en comparación con una botella de 20 onzas que cuesta ceca de US$1,99. Sutaria dijo que el costo de las botellas de rPET será el mismo que para el de las de plástico normal. La compañía también está trasladando Sprite a un empaque transparente para fines de 2022 para facilitar el reciclaje de las botellas.



En 2009, Coca-Cola fue pionera con su medida de uso de botellas de origen vegetal, dijo Julia Attwood, líder de la investigación de materiales avanzados de BloombergNEF. Los avances tecnológicos ahora permiten botellas que están 100% hechas de materia vegetal, en comparación con aproximadamente 30% cuando Coca-Cola comenzó a usarlas.



Attwood dijo que, desde el punto de vista de las emisiones, las botellas bio son mejores que las recicladas, ya que estas aún se derivan del petróleo. Pero el impacto de carbono de las botellas 100% rPET es mucho menor que el del plástico normal. “Básicamente se reduce la huella de carbono en más de la mitad utilizando 100% de reciclado, y el costo no es significativamente mayor”, dijo.



Sin embargo, persisten obstáculos significativos en el mercado del reciclaje de EE.UU., incluido un amplio rango de políticas diferentes que existen a nivel estatal y local. Sutaria dijo que las empresas deben encontrar formas locales y nacionales de implementar el reciclaje.



“Si pudiéramos lograr más reciclaje, podríamos obtener más de las cosas que se reciclan para convertirlas en materiales realmente limpios que se pueden reutilizar, entonces eso sería mucho más fácil”, dijo Sutaria.