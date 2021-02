HP Costa Rica reporta 77% menos emisiones de carbono

Por E&N



La sede de HP Inc. en Costa Rica obtuvo por primera vez el certificado de Carbono Neutralidad Plus de la Dirección de Cambio Climático, adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía. Este hito fue conseguido por la compañía transnacional tras reducir y mitigar totalmente la huella de carbono de su operación, más un 20% de compensación adicional. En total, HP Costa Rica reportó 77% menos emisiones de carbono y compensó las emisiones que no logró reducir durante el periodo de evaluación de la certificación.



“Para HP, la forma en que hacemos nuestro trabajo es tan importante como lo que hacemos. Por esta razón, nuestra visión se manifiesta con acciones que construyen la integridad de nuestra marca en las comunidades donde hacemos negocios. Asimismo, a través de esta certificación contribuimos al objetivo corporativo de HP Inc. de reducir las emisiones globales directas e indirectas en un 60% para el 2025”, señaló Marianella Alvarado, Directora del Site de HP Inc. en Costa Rica.



Con este reconocimiento, la empresa da un paso al frente en cuanto a su compromiso ambiental al tiempo que señala como uno de sus logros más significativos las acciones que permitieron evitar emisiones por un total de 548.62 toneladas de CO2e, una cantidad equivalente al CO2 que absorben 36 575 árboles al año, o bien, el consumo de electricidad de 4175 casas en ese mismo periodo.



Como parte del proceso, HP Costa Rica realizó un inventario de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero dentro de sus instalaciones, las cuales incluyeron combustión por el uso de plantas de generación eléctrica, la utilización de lubricantes, las fugas de refrigerantes, el uso de extintores y el consumo de electricidad. En síntesis, para 2019, la operación directa de la empresa reportó un total de emisiones de 310,43 toneladas de CO2 equivalente.



Otras acciones que se efectuaron en el marco de la obtención de la certificación de Carbono Neutralidad Plus implicaron la sustitución y actualización de equipos obsoletos por otros más eficientes en su consumo energético, además de la instalación de sensores de movimiento para reducir el consumo de electricidad y mejoras en el mantenimiento de los sistemas de refrigeración. Como resultado de estos ajustes, se logró reducir más del 77% de las emisiones en el año 2019 con respecto al año 2018.

Compensación de emisiones

En relación con el mecanismo elegido por la empresa para compensar las emisiones excedentes que no pudieron ser reducidas del total de CO2 generado por la operación del negocio, este incluyó la compra de 384 Certificados de Emisión de Reducciones (CERS) procesados en el proyecto Hidroeléctrico El General, ubicado en Puerto Limón. Dicho proyecto no solo produce energía de forma renovable y protege el ambiente, sino que también realiza programas de desarrollo comunitario en la zona.



“En HP Costa Rica actuamos por convicción y con propósito porque sabemos que lo que hacemos hoy tendrá un efecto positivo en el futuro. Reconocemos el impacto que tienen nuestras acciones en el ambiente y definimos un sólido compromiso por ser una empresa proactiva en esta responsabilidad. Es por ello que desde ahora estamos trabajando en el proceso para nuestra recertificación de Carbono Neutralidad 2020”, explicó Alvarado.

Visión global de negocio sostenible

Mundialmente, HP Inc. tiene el compromiso de generar un impacto positivo mediante la protección del planeta, el apoyo a las personas y el fortalecimiento de las comunidades. Esto lo promueve a través de una economía circular, cada vez más eficiente y de bajas emisiones. En este sentido, como estrategia, la empresa procura cada vez más separar el crecimiento y el consumo, al desarrollar soluciones que permitan mantener los materiales en uso por el mayor tiempo posible y, a la vez, reducir los recursos empleados en elaborar y utilizar estos productos de forma tal que sus materiales se puedan reincorporar al ciclo productivo.

Actualmente HP está transformando los modelos de negocios a través de esquemas basados en servicios, los cuales son una de las piedras angulares de la economía circular, ya que brindan valor real a los clientes y a la vez reducen desperdicio y costos, extendiendo la vida útil de los productos y favoreciendo la reutilización y el reciclaje.