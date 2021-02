Carnival consideraría otra venta de bonos

Por Bloomberg



Carnival Corp. está en conversaciones iniciales con inversionistas por US$600 millones en bonos de grado especulativo, lo que sería la quinta venta de títulos en dólares de la línea de cruceros durante la pandemia de la Covid-19, según personas con conocimiento del asunto.

Lea más: Centroamérica y su potencial para atraer cruceros



La compañía está probando el apetito de los inversionistas por un acuerdo no garantizado con vencimiento en cinco o siete años, aunque las conversaciones son iniciales y los detalles podrían cambiar, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la transacción es privada.



Representantes de JPMorgan Chase & Co., que lidera las conversaciones, y Carnival declinaron hacer comentarios.

Lea también: Los cruceros son empañados por nuevo coronavirus



Carnival ha acudido a los mercados abiertos de crédito para lidiar con la pandemia que ha pausado a toda la industria de cruceros durante casi un año. Las cuatro ofertas desde abril han sido utilizadas para fines corporativos generales, rellenando el balance de la compañía a medida que quema miles de millones de dólares en efectivo.



El vencimiento más cercano de la compañía es de 500 millones de euros (US$605 millones) en bonos al 1,625% con vencimiento el 22 de febrero.



La venta de bonos más reciente de Carnival en noviembre —su primer acuerdo no garantizado durante la pandemia— atrajo más de US$11.000 millones en pedidos para una transacción que recaudó cerca de US$2.000 millones y euros. Anteriormente en el año, tuvo que comprometer sus barcos como garantía de bonos y créditos para atraer a inversionistas. La compañía también ha acudido a los mercados de renta variable para captar capital adicional.



Carnival, con sede en Miami, registró una pérdida neta ajustada del cuarto trimestre de US$1.900 millones, pero dijo que la demanda está aumentando para 2022.



Su marca insignia, Carnival Cruise Line, ha extendido una pausa en los viajes que salen de Estados Unidos al menos hasta el 30 de abril.