Marriott espera duplicar sus hoteles todo incluido de la mano de Blue Diamond

Por estrategiaynegocios.net



Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) hoy anunció una importante expansión de su portafolio de todo incluido mediante un acuerdo a largo plazo con la división hotelera de Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, que cuenta con un amplio portafolio de propiedades de resorts en todo el Caribe, Centroamérica y México. Se espera que el acuerdo sitúe a Marriott en la lista de los 10 principales actores mundiales de hoteles todo incluido, añadiendo 19 resorts franquiciados que suman casi 7.000 habitaciones en seis destinos y duplicando la presencia de la empresa en el segmento todo incluido para llegar a 33 propiedades en 2025. Se espera que la mayoría de las propiedades se conviertan en Autograph Collection de Marriott a mediados de 2021.



“Estamos encantados de trabajar con Sunwing Travel Group y expandirnos a dos nuevos destinos: Santa Lucía y Antigua”, dijo Tony Capuano, Presidente del Grupo, Servicios de Desarrollo, Diseño y Operaciones Globales de Marriott International. “La pericia de Blue Diamond en el segmento todo incluido y la alta calidad de los resorts ayudarán a garantizar que estas propiedades sean excelentes adiciones al portafolio del Marriott. La firma de hoy es fiel testimonio de la escala y gran plataforma de lealtad de Marriott International, y esperamos ofrecerles a los viajeros que buscan una experiencia de todo incluido más opciones en el Caribe y Latinoamérica”.



Marriott International lanzó su plataforma de portafolio multimarca de todo incluido en agosto de 2019 y tiene 9 hoteles abiertos a lo largo de Costa Rica, Barbados y México, con 5 hoteles previstos en México, Curazao, República Dominicana y Jamaica. Con el acuerdo de hoy se espera que otros 19 se unan al portafolio. La plataforma proporcionará a los 145 millones de socios de Marriott Bonvoy la opción de ganar y redimir puntos por el práctico concepto de pay-one-price (o pagar un precio).



“Estamos muy contentos de celebrar este acuerdo con Marriott International, e introducir el portafolio de hoteles de Blue Diamond Resorts en su marca Autograph Collection”, dijo Stephen Hunter, Director General de Sunwing Travel Group. “Nuestros lujosos y galardonados hoteles se beneficiarán de la reputación mundialmente reconocida de Marriott y de su apreciado programa de viajes, todo ello reforzando nuestra misión de ofrecer experiencias vacacionales inigualables a los clientes”.

Se prevé que los siguientes resorts se conviertan en Autograph Collection:



México: Royalton Riviera Cancún Resort & Spa de 840 habitaciones, Hideaway at Royalton Riviera Cancún de 343 habitaciones, Planet Hollywood Beach Resort Cancún de 566 habitaciones, Planet Hollywood Adults Scene Cancún de 332 habitaciones, Royalton CHIC Suites Cancún Resort & Spa de 457 habitaciones



República Dominicana: Royalton Bávaro Resort & Spa de 730 habitaciones, Royalton CHIC Punta Cana Resort & Spa de 320 habitaciones, Royalton Splash Punta Cana Resort & Spa de 525 habitaciones, Royalton Punta Cana Resort & Casino de 317 habitaciones, Hideaway at Royalton Punta Cana de 168 habitaciones



Jamaica: Royalton White Sands Montego Bay de 352 habitaciones, Royalton Blue Waters Montego Bay de 228 habitaciones, Hideaway at Royalton Negril de 140 habitaciones, Royalton Negril Resort & Spa de 407 habitaciones



Santa Lucía: Royalton Saint Lucia Resort & Spa de 290 habitaciones, Hideaway at Royalton Saint Lucia de 166 habitaciones



Antigua: Royalton Antigua Resort & Spa de 294 habitaciones



Costa Rica: Planet Hollywood Beach Resort Costa Rica de 294 habitaciones



Portafolio Multimarca de Todo Incluido

Dada la creciente demanda de estadías de calidad superior y de lujo con todo incluido, Marriott International anunció previamente que aprovechará ocho de sus 30 marcas icónicas globales en la categoría de todo incluido: The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin Hotels, W Hotels, Autograph Collection, Tribute Portfolio y Delta Hotels by Marriott. El acuerdo de hoy refleja la incorporación de 19 resorts al Autograph Collection de Marriott International, una colección de hoteles notablemente independientes seleccionados a mano por su artesanía inherente y sus distintas perspectivas de diseño y hospitalidad. Los huéspedes disfrutarán de una experiencia vacacional elevada con todo incluido, con una estética de diseño única, programas enriquecedores y opciones gastronómicas dinámicas rediseñadas, junto con ofertas de spa y bienestar mejoradas.