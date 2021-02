EN FOTOS: Cinco tendencias creativas del marketing digital en 2021

Por estrategiaynegocios.net



Desde la experiencia de cada profesional y el trabajo mancomunado entre las marcas, que ha sido uno de los grandes aprendizajes que dejó la pandemia como el camino para abrirse a nuevas posibilidades y no resistirse al cambio, el informe de dentsu propone cinco variables en las que los negocios deben consolidar sus proyectos y destinar sus presupuestos, con el fin de adaptarse completamente a la nueva normalidad del mundo.

1. La economía de la experiencia virtual

La evolución de las experiencias virtuales se aceleró rápidamente durante el confinamiento mundial debido a las restricciones del espacio físico, lo que nos animó a explorar nuevas maneras de consumo como conciertos, conferencias, clases e incluso productos a distancia.



En el primer semestre de este 2021 no se percibe una vuelta a la normalidad en lo relacionado con eventos presenciales o que impliquen aglomeraciones, desplazamientos o gastos extra. Es por esto, que las industrias deben optar por tecnologías como Realidad Virtual o Realidad Aumentada que permiten experiencias en línea tan memorables como las físicas, y cada vez más importantes en un mundo donde las marcas se crean en la tienda y en la transmisión en vivo.



“Debemos entender la experiencia como todo lo que sucede antes, durante y después de la relación del usuario con las marcas. Esta comprensión de todos los momentos nos permite conocer cuál es el contexto de uso, así como las necesidades y motivaciones que los impulsan a actuar. Las marcas no pueden limitarse únicamente a la creación o transformación de un canal, sino que deben preocuparse por entender realmente cómo están cambiando las maneras de interactuar para adaptar sus productos y servicios a estas nuevas dinámicas de relacionamiento”, manifiesta July Gutiérrez, Directora de Soluciones Integradas de Crecimiento en Chef An Isobar Company en Colombia.

2. El verdadero nosotros:

Se prevé un poderoso deseo de autenticidad, simplicidad y comunidad, en especial en el sector de los creadores independientes, agricultores y activistas, que buscan un modelo comercial arraigado en relaciones directas y sin intermediarios para monetizar sus contenidos y acercar a los productores y fabricantes a las comunidades a las que sirven. Las marcas más importantes están encontrando valor al asociarse y co-crear con comunidades de nicho, pues esto no solo genera una audiencia integrada para el producto final, sino que crea credibilidad y profundidad entre las audiencias principales.

3. Humanidad sin contacto:

En un mundo en el que la tienda física está adquiriendo menos valor comercial, los consumidores recurrirán cada vez más a las ventanas virtuales, probando ropa o muebles en la comodidad de sus propios hogares. Esta tecnología acerca cada vez más los puntos de inspiración y los puntos de transacción; donde las marcas que ofrecen estos servicios sin duda serán las grandes beneficiadas en el punto de compra. Así mismo, las nuevas limitaciones en cuanto a reuniones físicas han llevado a las marcas a ser creativas sobre cómo brindar un servicio personal en un mundo distante. Las inversiones que se realicen en este aspecto continuarán vigentes después del Covid-19 con una nueva capacidad para brindar un servicio excepcional a escala.



Carlos Buenfil, Vicepresidente de Estrategia de Experiencia para Isobar y dentsumcgarrybowen en México, indica: “Esta tendencia de interacción sin contacto se refiere al paradigma de cómo podemos crear o replantear la creación de conexiones entre las marcas y los consumidores. Mantener una conexión con los clientes que pueda superar las barreras físicas es uno de los desafíos a los que se enfrentan los profesionales del marketing y de la publicidad en esta nueva era”.

4. Inteligencia artificial:

En un mundo cada vez más volátil, impredecible y, a menudo, solitario, vimos un mayor enfoque en nuestros cuerpos y en nosotros mismos como fuente de datos personales y de control en medio del caos, por lo que las grandes marcas como Amazon o Apple le apostaron a innovar en dispositivos como relojes inteligentes. Sin embargo, en un mundo posterior a las cookies, todas las marcas deberán luchar dentro de las responsabilidades y oportunidades de los datos de primera mano. Se espera que aquellas marcas que capturen datos más significativos demuestren un claro “valor por los datos” a través de productos o servicios altamente personalizados para los consumidores.



Una encuesta al consumidor en la sociedad digital realizada por dentsu en 2020, demostró que casi dos tercios (65%) de los consumidores consideran que el uso indebido de datos personales es una de las principales causas de desconfianza en la industria de la tecnología, y el 42% de las personas ya están tomando medidas para reducir la cantidad de datos que comparten en línea.

5. La urgencia de la alianza

A medida que los comportamientos de las marcas se someten a un escrutinio como nunca antes, vemos un énfasis continuo en planes que le apuntan al bien social, revisando el clima actual y moviéndose en un camino más allá de las declaraciones de misión y propósito, donde se coloquen poderosas plataformas de comportamiento en el corazón de su organización. Solo con equipos verdaderamente inclusivos y diversos, las marcas y agencias pueden diseñar servicios que funcionen para todos los usuarios.



Finalmente, Matías Martty, Director General Creativo en Isobar Argentina, agrega que: “Nos regimos por dos mantras al desarrollar la estrategia de marca y experiencia: cuando sabes lo que crees, sabes cómo comportarte; y cómo te comportas le dices a la gente quién eres. Hoy y mañana, las marcas deben alinear creencias y comportamientos como nunca antes. Así mismo, el deseo de perfección no debe obstaculizar la comunicación del progreso; por lo tanto la transparencia, los objetivos y el seguimiento a lo formulado por las marcas son fundamentales”.