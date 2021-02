Andy Jassy, el futuro CEO de Amazon, se comprometerá con creación de videojuegos

Por Bloomberg



Andy Jassy, ​​un día antes de ser nombrado el próximo director ejecutivo de Amazon.com Inc., reafirmó su compromiso de hacer videojuegos al tiempo que reconoció los severos desafíos que ha enfrentado ese equipo, según un correo electrónico al personal revisado por Bloomberg.

Jassy expresó su apoyo a Mike Frazzini, jefe de Amazon Game Studios y quien fuera objeto la semana pasada de un perfil de Bloomberg que examinó los problemas que la compañía ha enfrentado en la creación de videojuegos . La historia se basó en entrevistas con más de 30 empleados, actuales y anteriores, de Amazon. Esta semana, ambos ejecutivos enviaron correos electrónicos a su personal haciendo referencia al artículo, diciendo que los relatos eran algo exagerados, pero reconociendo que se cometieron errores.

“Algunas empresas despegan durante el primer año y otras tardan muchos”, escribió Jassy, ​​quien funge actualmente como jefe de la división de computación en la nube de Amazon y es jefe de Frazzini. “Aunque todavía no hemos tenido constantemente éxito en AGS, creo que lo haremos si seguimos trabajando”.



La promesa de apoyo de Jassy adquiere mayor relevancia ahora que Amazon ha dicho que sucederá a Jeff Bezos como CEO este verano. La entrada de la compañía en la creación de videojuegos en 2012 fue originalmente una orden de Bezos, dijeron tres personas que trabajaron con el fundador. Desde entonces, Amazon ha gastado miles de millones de dólares, lanzó dos juegos de gran presupuesto, ambos fracasaron, y canceló muchos otros proyectos. Sus luchas reflejan problemas más amplios que las grandes empresas de tecnología han descubierto cuando intentan ingresar a este negocio. El lunes, Google anunció que cerraría sus estudios de desarrollo de videojuegos .



"Tener éxito de inmediato es obviamente menos estresante, pero cuando lleva más tiempo, a menudo es más dulce", escribió Jassy el lunes en el correo electrónico. “Creo que este equipo llegará allí si nos mantenemos enfocados en lo que más importa”. Una portavoz de Amazon no hizo ningún comentario inmediato sobre los correos electrónicos.



El mensaje de Jassy llegó en respuesta a un correo electrónico que Frazzini envió a su equipo. Frazzini abordó las acusaciones informadas por Bloomberg de que los estudios han cultivado una “cultura masculina”, alienando a muchas mujeres y expulsándolas de la compañía. “Tenemos tolerancia cero para este tipo de comportamiento, o cualquier cosa menos que un entorno totalmente equitativo e inclusivo”, escribió Frazzini.



Frazzini nunca había creado un videojuego antes de ser nombrado director de los estudios de Amazon, y esa falta de experiencia era una frecuencia frecuente de los empleados que hablaron con Bloomberg. “Hemos aprendido y mejorado mucho en el camino, incluido yo mismo, y seguiremos haciéndolo”, escribió Frazzini a su equipo. “Hacer grandes juegos es difícil, y no todo nos puede salir bien”.