Rodrigo Zamora Terán, nuevo presidente de Amcham Nicaragua: 'Sin confianza, no hay inversión'

Por estrategiaynegocios.net



"En Amcham creemos en las leyes y la libertad de elección, y creemos que para el buen funcionamiento de la economía y de la política esos son derechos básicos que un Gobierno debe garantizar a sus ciudadanos", dijo Zamora Terán, en su primer discurso como presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).





Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua no existen garantías del respeto de los derechos constitucionales desde el estallido social contra Ortega en 2018, que fue neutralizado con ataques armados que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos, y más de 103.000 personas en el exilio.



"La polarización no ayuda, pero en Amcham no perdemos la esperanza de que en este año electoral todos entendamos el rol que tenemos que jugar para volver a traer confianza en el país. Sin confianza no hay inversión (...) todos tenemos que ver cómo podemos contribuir hacia la construcción de esa palabra: confianza", remarcó el dirigente empresarial.



A través de Zamora Terán, director del Grupo LaFise, Amcham reiteró su "esperanza de que el Gobierno permita elecciones libres, transparentes, y con observación electoral".



Además abogó por el fin de las represalias, al decir que "en Amchan no perdemos la esperanza de que las noticias que saquen sean citando sus fuentes por nombre y apellido en lugar que de manera anónima". También confió en que el sector médico, actualmente confrontado con el Gobierno, continúe "uniendo esfuerzos para combatir este virus (de la covid-19) con mayor fuerza".



El banquero, resaltó que "el crecimiento económico es clave para el progreso social", y que las empresas continúan "haciendo los esfuerzos para mantener el pago de sus planillas, y hacer inversiones para así generar más empleos", en medio de una crisis sociopolítica que mantiene la economía del país en números rojos.



Zamora Terán presumió de haber sido electo como presidente de Amcham en un proceso "transparente y democrático", justo antes de emitir el reclamo a Ortega, a quien la oposición acusa de mantenerse en el poder desde que lo recuperó en 2007 gracias a "fraudes electorales".