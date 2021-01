La parte del mercado de Huawei se hunde en China

Por AFP



La administración estadounidense del expresidente Donald Trump acusó a Huawei, especialista de la tecnología 5G y segundo fabricante mundial de teléfonos, de espiar a favor de Pekín, lo que niega el grupo.



En 2019, las autoridades estadounidenses incluyeron a Huawei en la lista negra para impedirle adquirir tecnología americana indispensable para sus teléfonos.



Según el estudio de Canalys, esta situación desplomó las ventas del gigante chino en su mercado a finales de 2020.



En el cuarto trimestre, Huawei vendió en China 18,8 millones de teléfonos (-44% en un año). Su parte de mercado en el país se redujo al 22%, frente al 38% que tenía un año antes.



"Se trata probablemente del periodo más difícil para Huawei, que no puede ni siquiera honorar sus pedidos en el mercado interno" debido a las sanciones estadounidenses, dice la analista de Canalys, Nicole Peng.



Desde septiembre, Huawei no puede equipar sus aparatos de alta gama con las nuevas tarjetas Kirin, ya que el grupo no tiene capacidad para reemplazarlas.



Tampoco tiene acceso a las actualizaciones de Android, el sistema de explotación estadounidense de Google, el más extendido entre los teléfonos.



En China, Huawei sigue siendo el mayor vendedor de smartphones, aunque le pisan los talones sus compatriotas Oppo (20% de parte de mercado) y Vivo (19%).



El estadounidense Apple es cuarto con el 18% del mercado, "su mejor resultado en China desde hace años", según Canalys.



En 2019, una pequeña minoría de chinos había instado a "boicotear los iPhone" de la marca y a defender a su campeón Huawei, por las sanciones estadounidenses.



En el conjunto del año 2020, Huawei conserva no obstante una ventaja confortable sobre sus competidores en China (38% de parte de mercado contra el 18% de Oppo, segundo).



En dificultad por las sanciones estadounidenses, Huawei se vio obligado a vender en noviembre su marca de smartphones Honor.



A principios de semana Huawei desmintió querer separarse del resto de sus actividades de smartphones.