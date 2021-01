zogo, la app de educación financiera para enseñar a la Generación Z

Por Business Insider



Li cree que la generación Z lucha con las finanzas y la pandemia complicó el escenario.

Bolun Li se dio cuenta en la escuela secundaria que las instituciones financieras no tienen idea de cómo conectarse con la Generación Z. Mucho menos cómo enseñarles educación financiera.



Li recuerda cómo los portavoces del banco acudían a su escuela, St. John’s Prep en North Shore de Boston, y daban conferencias de dos a tres horas. Al final, dejaban un volante, decían «abre una cuenta corriente y obtendrás 20 dólares» y simplemente se irían, dijo a Business Insider.



«Simplemente sentí que era muy aburrido», dijo Li, «y realmente no enseñó a nuestra generación la parte más importante de las finanzas».



Este es un problema, dijo; porque es una de las razones por las que los miembros de la Generación Z no comprenden ni se preocupan por las finanzas y la economía. De hecho, sobre un estudio realizado por FINRA Investor Education Foundation, Marketwatch informó en 2019 que la cantidad de personas que podían responder correctamente preguntas sobre inflación, precios de los bonos, riesgos financieros, tasas hipotecarias y tasas de interés cayó de 42% a 34% entre 2009 y 2018.

Cuando les hicieron cinco preguntas sobre finanzas, solo 17% de la gente entre 18 y 34 años en 2018 pudo responder correctamente cuatro de las cinco preguntas; en comparación con el 48% de los mayores de 55 años.



Entonces Li se reunió con dos amigos, Simon Komlos, de 25 años y Simran Singh, de 22, y lanzó Zogo. Se trata de una aplicación educativa que busca hacer que la educación financiera sea divertida para los jóvenes. Li compara Zogo —que se lanzó oficialmente en 2019— con la popular aplicación de idiomas Duolingo. De igual manera, los usuarios pueden responder cuestionarios y jugar para ayudarles a comprender mejor varios temas financieros. Los usuarios son recompensados ​​con tokens y pueden ahorrar «piñas» para canjear tarjetas de regalo.



El CEO habló con LinkedIn News sobre cómo la Generación Z está preparada para irrumpir en las finanzas.



También, Zogo se asoció con instituciones financieras —como bancos y uniones de crédito— para permitir a los usuarios vincular sus cuentas bancarias con la aplicación. Además, busca lanzar un programa de embajadores de marca; aunque todavía está en sus primeras etapas.



Li dijo a Business Insider que Zogo tiene más de 100.000 usuarios en este momento, frente a los 13.000 que tenía en febrero; la compañía es rentable desde marzo.



Hasta ahora se ha asociado con más de 70 instituciones financieras, incluidas MassMutual, First Bank and Trust y Diamond Credit Union.

«Realmente no saben cómo presentar sus impuestos»

Li vio en persona la falta de comprensión financiera de la Generación Z. Mientras realizaba encuestas financieras en Duke y conversaba con sus compañeros para evaluar cuánto sabían sobre el tema se dio cuenta.



Entonces, descubrió que las tarjetas de crédito y las inversiones se han vuelto de conocimiento común a lo largo de los años; ya que la información estaba disponible en línea. Además, las aplicaciones como Robinhood han hecho que la información sobre inversiones sea más accesible.



Pero los jóvenes simplemente no tienen ni idea de algunos temas, dijo; como los impuestos y los deducibles de seguros.



«(Muchos miembros de la Generación Z) realmente no saben cómo presentar sus impuestos», dijo Li. «Y casi les da vergüenza pedir consejo a sus amigos o familiares, porque parece que es algo que todos deberían saber hacer».



Esta es una de las razones del objetivo principal de Zogo que es hacer que la educación financiera sea accesible para el público en general; sin importar lo complicado que pueda parecer. La aplicación tiene 300 módulos que cubren una variedad de temas y solo toma de uno a dos minutos completarlos. El trío impulsó principalmente a la empresa, pero han contratado a algunos inversionistas; incluido el ex director ejecutivo de la empresa privada de información financiera Sageworks; el ex director general de la empresa de software, Baker Hill, y la aceleradora Techstars.



Desde su lanzamiento, los usuarios han inundado la página de Instagram de Zogo para hablar sobre cómo la aplicación ha contribuido a aumentar su conocimiento financiero. Muchos elogian su enfoque simple del conocimiento financiero.



Otros hablaron más directamente sobre cómo la aplicación los ha impactado. Una cuenta llamada Nova_Nurse, por ejemplo, escribió en una publicación que usar Zogo le enseña a tomar decisiones financieras más maduras para cuando sea adulta.



«Mis padres vivían de sueldo a sueldo y no continuaron su educación después de la secundaria», escribió. «Básicamente, he tenido que aprender mucho por mi cuenta; y desde que descargué la aplicación Zogo me he vuelto más responsable financieramente y consciente de lo que compro».

La plataforma de educación financiera registró aumento de usuarios en medio de la pandemia

Zogo vio un aumento en los usuarios el año pasado, dijo Li; en parte debido a la recesión provocada por la pandemia, que ha amenazado la situación económica de muchos jóvenes, incluido él mismo.



Li se graduó de Duke hace un año. Luego, comenzó a trabajar a tiempo completo en Zogo. Esto significa que es uno de los miles de graduados en recesión que corren el riesgo de terminar como los millennials mayores que se graduaron durante la Gran Recesión. Los graduados de la recesión enfrentan perspectivas laborales sombrías y un estancamiento económico que puede durar más de una década, según un estudio de Stanford de 2019. Las personas no están incentivadas a aprender sobre finanzas personales hasta que comienzan a ver las terribles consecuencias de no saberlo.



Mientras tanto, la carga de la deuda estudiantil alcanzó los 1,600 millones de dólares el año pasado; y los ingresos solo han aumentado 29 dólares desde 1974, ajustado a la inflación. Además, el costo de vida se ha disparado en un período de tiempo similar.



Es por ello que se espera que la generación Z herede gran parte de esta crisis. Li cree que Zogo puede «tener un impacto» en la generación Z durante «este momento crítico». «Eso es lo que está pasando en el mundo ahora mismo».



Zogo quiere empoderar a la generación Z en educación financiera

Por su parte, Jeff Mattonelli, asesor financiero de Van Leeuwen & Company, dijo a Business Insider que el mundo de la planificación financiera puede resultar abrumador para muchos jóvenes. Pero si es adecuada puede afectar todo; desde qué préstamos para estudiantes se eligen hasta qué cuenta de inversión y jubilación decide usar una persona.



Li culpa a la falta de conocimientos financieros de la Generación Z en dos cosas: no cree que se enseñe correctamente en la escuela y no cree que los padres estén haciendo un buen trabajo enseñándolo en casa.



Según la Encuesta semestral de los estados de 2020 del Consejo de Educación Económica, cinco estados más el Distrito de Columbia no tienen estándares o requisitos de finanzas personales para las escuelas públicas: Alaska, California, Montana, Nuevo México y Wyoming.



Los estados requieren cada vez más clases económicas y de finanzas personales. Según la misma encuesta, 21 estados ahora requieren que los estudiantes de secundaria tomen una clase de contenido de finanzas personales, en comparación con 17 en 2018. Mientras tanto, 25 estados requieren que los estudiantes tomen un curso de economía, en comparación con 21 en 2018.



Li dijo que es bueno que más instituciones educativas estén requiriendo educación financiera; pero se necesitará más para lograr que la Generación Z se preocupe por las finanzas personales. «También requiere algún tipo de movimiento de base», dijo. «Que todos los miembros de la Generación Z lo transmitan a sus compañeros no solo de profesores a estudiantes, sino de estudiante a estudiantes».



Y los padres también tienen que dar un paso al frente. «Leímos un estudio el otro día que los padres se sienten menos cómodos hablando de dinero que de sexo con sus hijos», dijo Li. «Lo que queremos hacer en Zogo es empoderar a todos los miembros de la Generación Z y hacer que también difundan esta información entre sus pares».