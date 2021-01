Facebook termina año de la pandemia con US$11.000 millones de ganancias

Por AFP



El número de usuarios aumentó incluso más durante las fiestas.



Al 31 de diciembre, 3.300 millones de personas frecuentaban al menos una vez por mes una de las cuatro plataformas y mensajerías del grupo (Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp), según un comunicado publicado el miércoles.



Pero la empresa prevé "vientos contrarios" este año a causa del aumento de la confidencialidad de datos en los aparatos de la marca Apple, indicó.

Facebook dejará de recomendar grupos políticos a sus usuarios

El jefe de Facebook dijo este miércoles que la plataforma dejará de recomendar grupos militantes o políticos a sus usuarios, una medida ya tomada hace unos meses en Estados Unidos para reducir tensiones electorales.



La red social, que jugó un papel importante en la Primavera Árabe hace diez años, ahora quiere reinventar su imagen alejándose de las polémicas y escándalos políticos que han jalonado su día a día desde la elección de Donald Trump y el Brexit en 2016.



"Hemos dejado de recomendar grupos militantes o políticos en Estados Unidos a medida que se acercaban las elecciones, y ahora pretendemos extender esta regla a todo el mundo", dijo Mark Zuckerberg durante la presentación de los resultados trimestrales del gigante de las redes sociales.



Su objetivo es "calmar las cosas y desalentar las conversaciones que dividen".



En un comunicado emitido anteriormente, dijo que estaba "emocionado" por diseñar en 2021 "formas de crear oportunidades económicas, construir comunidades y ayudar a las personas a divertirse".



El grupo californiano logró casi US$86.000 millones en ventas durante el año y generó más de US$29.000 millones en ganancias, un 58% más a pesar de la pandemia, un boicot de marcas el pasado verano boreal y tensiones significativas con la sociedad civil, funcionarios electos y autoridades.



Facebook ha hecho frente a todo esto multiplicando las medidas para moderar mejor los contenidos y frenar la desinformación, sin lograr satisfacer a muchas organizaciones antirracistas ni dedicadas a la defensa de los derechos y libertades en general.



"En septiembre, anunciamos que habíamos retirado más de un millón de grupos en un año", recordó Zuckerberg. "Pero también hay muchos grupos a los que no queremos alentar a la gente a unirse aunque no rompan nuestras reglas".



El fundador de la red social agregó que sus equipos también están buscando formas de reducir la visibilidad del contenido político en el muro del usuario.



"Por supuesto, siempre será posible participar en discusiones y grupos políticos, para quien lo desee", dijo el multimillonario. "Uno de los principales comentarios de nuestra comunidad en este momento es que la gente no quiere que la política y las discusiones tengan prioridad sobre el resto cuando usan nuestros servicios", finalizó.