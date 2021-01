Las redes sociales cuentan con 4.000 millones de usuarios en el mundo

Por AFP



El número de usuarios aumentó un 13% en un año, hasta 4.200 millones, según la agencia We Are Social, que publica cada año este estudio, en asociación con el especialista de redes sociales Hootsuite.

Lea el estudio: The Global State of Digital 2021



Cada "socionauta" utiliza un promedio de 8 redes sociales, pero la primera es sin duda Facebook, con 2.700 millones de usuarios en el tercer trimestre de 2020. Su audiencia no obstante envejece.



Por otro lado, el número de internautas se disparó un 7,3% en 2020 y alcanzó 4.700 millones de personas, una cifra que varía según las fuentes entre 4.000 y 5.000 millones.



Pero existe una gran disparidad regional: el índice de penetración en América del Norte y Europa Occidental y del Norte es de 90%, pero por ejemplo en algunas regiones de África es solo de 24%.



En el mundo, los internautas se conectan de media 6 horas y 54 minutos al día. Pasan 2h25 en las redes sociales, comparado con un promedio de 3h24 viendo la televisión.



En la lista de sitios más visitados, Google y su filial Youtube ocupan los dos primeros lugares.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal



Según el informe, el mercado global de la publicidad en línea se elevó a 355.600 millones de dólares (+6,5% anual), de los cuales 152.700 millones se concentran en los motores de búsqueda y 97.700 millones en las redes sociales.