Quantum Talent logra ronda de inversión internacional por US$2.55 millones para expandirse en México

Por estrategiaynegocios.net



Quantum Talent, startup latinoamericana que desarrolla inteligencia artificial para conectar a empresas y trabajadores, logró obtener una ronda de financiamiento Serie A por 2US$.55 millones, liderada por Clout Capital, una firma de capital de riesgo con sede en Miami, Estados Unidos, que invierte en emprendimientos tecnológicos en América Latina con su fondo Latam Tech Fund.



En la ronda también participa Angel Ventures Perú, un fondo de capital de riesgo regional que ya era inversionista en Quantum Talent, ya que participó en un proceso previo de financiamiento para la compañía.



Quantum Talent fue fundada en 2017 por Carlos Ganoza, Álvaro Collas y Munenari Yamakawa, con la visión de democratizar el mercado laboral y hacerlo más eficiente, conectando a 150 millones de jóvenes en América Latina con empleos en los que puedan tener éxito. En ese corto camino la empresa ya ha sido ganadora de varios reconocimientos internacionales, como los premios Everis 2018 y el Initiative for the Digital del MIT. Además, Ganoza y Collas fueron seleccionados emprendedores Endeavor por su trabajo en la compañía.



Con los fondos obtenidos, Quantum Talent acelerará su expansión en México, donde varias compañías líderes ya usan su software para contratar el talento que requieren. Al utilizar su tecnología, los clientes de esta empresa han logrado reducir la rotación de su personal hasta en 50%, y sus costos de reclutamiento y selección hasta en 70%. La compañía ha calculado que las personas que obtienen un empleo a través de su plataforma mejoran sus ingresos en 30%.



Los fondos también serán invertidos en desarrollar nuevas funcionalidades de reclutamiento y de inteligencia artificial para facilitar aún más la conexión en tiempo real entre candidatos y empleadores. “Lo que queremos lograr es que para una persona encontrar el mejor empleo sea tan fácil y rápido como pedir un taxi por Uber, y lo mismo para una compañía que busca el mejor talento”, señala Ganoza, Director Ejecutivo Global de la compañía.



Quantum Talent opera en seis países de América Latina, donde trabaja con empresas líderes como ABInbev, Arca Continental, Palacio de Hierro, Falabella, entre otros, y hasta el momento más de un millón de postulantes en América Latina han utilizado su solución para solicitar un empleo.



“Quantum es la compañía tecnológica de Recursos (RH) más innovadora que hemos visto en América Latina. Su capacidad de predicción del talento es fascinante y es evidente cómo empodera a las áreas de selección de personal. Es una herramienta muy potente para reclutadores, no un sustituto de éstos. Invertimos en ella porque es una startup con una receta única: un equipo de profesionales increíble; algoritmos basados en literatura científica sobre el capital humano; y modelos de Machine Learning que permiten realizar predicciones en tiempo real. Las empresas que no adopten tecnología en sus procesos de RHsufrirán respecto a sus competidores; Quantum es el antídoto” señaló Germán Fondevila, Gerente de Inversiones de Clout Capital, quien lideró la transacción.



Ganoza agregó que “la pandemia genera una necesidad urgente para las empresas de contratar personal con procesos 100% digitales, y nos motiva mucho la oportunidad de poner a trabajar nuevamente a las millones de personas que perdieron su trabajo, y que gracias a nuestra tecnología podrán conseguir fácilmente otro”.