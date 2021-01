Ikea desembarca en Sudamérica junto a Falabella, aunque descartan abrir en Argentina

Por El Cronista



Ikea, la famosa empresa sueca de venta de artículos para el hogar, llegará a América del Sur, pero no arribará a la Argentina.



El desembarco en el continente sudamericano se dará de la mano de la cadena chilena Falabella, que, desde el año pasado, se encuentra en retirada del país, en la búsqueda de un "socio estratégico" que gestione el negocio local.



Falabella abrirá la primera tienda de la marca de muebles y decoración europea en Santiago de Chile en marzo del año próximo, en el complejo comercial Open Kennedy, que funciona desde 2019 y se encuentra ubicado frente al shopping Parque Arauco, en el barrio de Las Condes.



En agosto de 2022, inaugurará una segunda sucursal, en el shopping Plaza Oeste, según confirmó Gastón Bottazzini, CEO de Falabella, en una entrevista con el diario La Tercera.



Tras su desembarco en Chile, la marca prevé llegar a Colombia en el primer semestre de 2023, con un primer establecimiento en Bogotá, dentro de Mall Calima.



El año próximo, Ikea también lanzará su plataforma de comercio electrónico en Chile, para así cubrir todo el territorio nacional. Luego, un año después, lanzará su sitio de e-commerce en Colombia y, posteriormente, en Perú.



La llegada de la empresa a la región se anunció en mayo de 2018, con la firma de un memorandum de entendimiento con la firma de retail chilena.



Ikea cuenta con alrededor de 440 tiendas en el mundo



El año pasado, la empresa movió la fecha de inauguración de las primeras tiendas de Ikea en Chile, debido al retraso originado por las restricciones a las obras de construcción, debido al avance de la pandemia.



Consultada por El Cronista, Falabella declinó hacer comentarios sobre la decisión de dejar afuera del desembarco a la Argentina.



El proyecto forma parte de un plan de inversión que la compañía trasandina prevé para el período 2021-2023, de más de u$s 800 millones, que incluye también la apertura de 19 tiendas de Falabella en la región para 2021.



De la inyección de capital total, la empresa destinará US$ 243 millones "en la optimización de la red de tiendas existentes, precisamente con la idea de integrar la propuesta digital con la experiencia física de compra".



En este sentido, "gran parte del monto estimado, se concentrará en remodelaciones para las aperturas de Ikea", indicó el ejecutivo de la empresa en la nota con La Tercera.



Teniendo en cuenta el número total de tiendas propias y franquicias, la marca cuenta con alrededor de 440 puntos de venta en Europa, América del Norte y Asia.



Ikea nación en 1943. Su nombre surge de las iniciales de su fundador, Ingvar Kamprad (IK), la primera letra de la granja donde se crió, Elmtaryd, y la primera letra de su pueblo natal, Agunnaryd.