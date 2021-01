Entrevista con Jimmy Wales, Mr. Wikipedia

Entrevista por Christa Bollman – estrategiaynegocios.net

Creada, sin ánimo de lucro, el 15 de enero de 2001 por el estadounidense Jimmy Wales, la ambición de Wikipedia es reunir en una misma plataforma en línea el conocimiento del planeta gracias a millones de colaboradores voluntarios.

Ya son 20 años desde la aparición de aquella innovadora web, que ahora es referencia para muchos estudiantes y otros profesionales.

Esta web se creó primero solamente como un sitio en inglés, pero pronto le siguieron otras lenguas, como el español, el alemán, el francés o el ruso.

En los próximos años, Wales espera que Wikipedia se extienda a los países en desarrollo. "Es realmente importante que los próximos mil millones de personas que lleguen a internet quieran contribuir", de acuerdo con Wales, quien dio una entrevista a la agencia AFP, sueña con una "institución que dure tanto tiempo (...) como la Universidad de Oxford".

En 2017, como Estrategia&Negocios lo abordamos cuando visitó Guatemala, como figura central del Tigo Business Forum 2017, y conocimos cómo inicio esta idea y cómo son los procesos para innovarla.

Especiales E&N: ¿Cómo enfrentaron las universidades de Centroamérica el año de campus vacíos?

Cuando se intenta describir a Jimmy Wales, una fuente obligada de información es la misma plataforma que lo hizo famoso, y en donde se presenta como fundador, junto a Larry Sanger, entre otros, de Wikipedia, en 2001 y de la Fundación Wikimedia desde 2003.

Esta es la entrevista hecha hace un poco más de cuatro años

¿Cómo ha evolucionado Wikipedia?

Wikipedia empezó muy pequeña y ha crecido muy rápido. Hoy tenemos cerca de 400 millones de visitantes cada mes, estamos disponibles en 200 idiomas y a eso se suman muchas otras cosas grandes.

La calidad de Wikipedia sigue mejorando y nuestro trabajo con galerías, archivos, museos, sigue creciendo mediante alianzas que aportan más contenido con imágenes de aspectos históricos.

Más que un cambio de dirección en eso que hacemos, la nuestra ha sido una evolución. Siempre tuve en mente crear una enciclopedia de calidad en todos los idiomas del mundo. Todavía hay mucho trabajo que hacer.

¿Cómo reinventan Wikipedia?

Por medio de programas piloto, queremos que Wikipedia crezca en los idiomas de los países en desarrollo, los emergentes, los más pequeños. Que crezca en la India y en África, por ejemplo, donde hay muchos retos que enfrentar.

La gente allí tiene muy poco acceso al conocimiento y a Internet. Eso está cambiando rápidamente y necesitamos estar preparados para la próxima ola de gente que se ponga en línea, principalmente por medio de dispositivos móviles. Eso ocupa buena parte de nuestro tiempo.

Puede leer: Educación híbrida: el futuro del aprendizaje

En países como Guatemala hay más teléfonos móviles que personas. Las plataformas de redes sociales son más grandes, pero el acceso a educación de calidad es limitado. ¿Cuál es el desafío para Wikipedia en un escenario así?

En los años por venir, con mejor acceso a Internet por medio de teléfonos inteligentes (Smartphones), más personas pobres o con recursos escasos tendrán mayores razones para que reaprender a leer. Los teléfonos son un incentivo y la herramienta que necesitan para empezar. Una vez que puedan leer y educarse de distintas maneras, Wikipedia puede jugar un papel en esa parte, porque es gratuita, es accesible para todos.

Por supuesto, debemos invertir en educación básica, porque Wikipedia no es útil sino sabes leer o tienes cierto grado de alfabetización. Para sacarle provecho se necesita ese nivel de lectura, que permita aprender de historia, de ciencias, entre otras materias.

¿Cómo ve hoy su aporte en países de esta región?

En los últimos 10 años (A 2017), por lo menos, con frecuencia me encuentro con estudiantes universitarios que me dicen: “No habría podido terminar la universidad sin Wikipedia”, porque es una herramienta útil para estudiar. Pero antes, hay que llevar a la gente a estar lista para usar la enciclopedia libre.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

Por supuesto es mucho lo que no podemos resolver desde una enciclopedia, pero sí podemos ayudar. Por ejemplo, en el ámbito de los negocios y la tecnología, algo muy importante es que los trabajadores puedan mantenerse actualizados acerca de las tendencias de la tecnología de la información. Viene a mi mente, por ejemplo, lo relacionado con Blockchain y Bitcoin. Es algo muy difícil de entender, pero Wikipedia puede ayudar a entender los riesgos de este tipo de recursos. Otro ejemplo es el Internet de las cosas.

Años atrás un libro ocupó las listas de más vendidos: “Todo lo que necesito saber lo aprendí en Kindergarten”. (All I need to knowIlearned in Kindergarten). ¿Le gustaría que la gente dijera algún día: “Todo lo que necesito saber lo aprendí en Wikipedia”?

Eso es interesante, porque, ciertamente, vuelvo a ese libro y a esa idea con mucha frecuencia en Wikipedia, cuando hablamos de las reglas de la comunidad y las reglas de calidad y otros temas relacionados. Hablamos de ética de kindergarten y eso no es complicado: sea amable con otras personas, no las insulte, piense y trate de hacer todas las cosas bien.

Wikipedia es parte de la infraestructura mundial actual y para nuestra comunidad es una responsabilidad importante. Hay que tomarla en serio.

¿Cómo logran calidad de contenido y cuál es el perfil de quienes alimentan Wikipedia?

Los usuarios activos tienen entre 20 y 30 años de edad, son graduados de la universidad, y tienen como hobby explorar, defender y mantener Wikipedia. En algunas áreas tenemos especialistas.

Es una mezcla amplia de personas, pero lo más importante para nosotros es preguntar siempre: ¿Hay alguien aquí interesado en ayudarnos a crear una enciclopedia? Esa es la meta ética principal. Si alguien no está dispuesto, debate, argumenta y habla de política.

Nosotros les hacemos ver que nos interesan los hechos, de la manera más neutral posible.

¿Qué debe saber el usuario de Wikipedia?

Es importante entender el carácter global de Wikipedia en todos los idiomas del mundo. Somos una organización no lucrativa, no somos Google, ni Facebook, ni una empresa orientada a obtener ganancias, por lo que no tenemos publicidad. Estamos orientados a la comunidad, a reunir personas conscientes, que piensan en los demás y que comparten lo que saben con el resto del mundo. Si alguien entiende eso y cometemos un error, quizás pueda perdonarnos y ayudarnos.

Veo muchos artículos que hablan de los “peros” que la gente encuentra en Wikipedia y hay muchas cosas maravillosas, pero todo se resume a lo siguiente: “Seres humanos que toman decisiones editoriales, que discuten, debaten, para mejorar las cosas”. Es una comunidad.

¿Por qué eligió hacer una organización no lucrativa en vez de convertir su idea en un negocio?

Eso se debe a un hecho histórico. Wikipedia comenzó junto con el “Dot com Crash” (el período a principios del año 2000 en el que cientos de compañías que hacían negocios en Internet perdieron la mayor parte del valor de sus acciones). Yo no tenía un plan de negocios. Era un simple proyecto que tenía en mente, y que, según yo, debía existir. Muchos de los voluntarios querían que fuera una organización con fines benéficos, y me hizo sentido, pues debía ser neutral y tener al apoyo de los lectores. Esa fue la ruta que tomamos.

¿Qué hace diferente la tecnología Wiki de otras plataformas similares?

Somos una comunidad y como tal tenemos la posibilidad de corregir errores muy rápidamente, y eso es lo que nos hace actuar de inmediato y subir la nueva información. La búsqueda de balance es importante, porque cualquier persona puede confirmar la información y cuestionarla. En la comunidad de Wikipedia, la gente se siente orgullosa de hacer trabajo de calidad. No lo hacen para volverse famosos o porque les paguen. Lo hacen por la comunidad.

¿Cuál es su visión de Wikipedia en 10 ó 15 años?

Aquello que no está a la vista en este momento es el crecimiento de Wikipedia en los idiomas del mundo en desarrollo. Si Wikipedia alcanza un millón de entradas en suahili, por ejemplo, probablemente no lo noten quienes hablen inglés o español, pero yo creo que es muy importante.

Además de eso, queremos que la interfase de edición sea más fácil de usar, de tal forma que participe más gente. Estamos contentos con lo que hacemos y no haremos cambios radicales, es parte de la infraestructura mundial y debería ser confiable y segura.