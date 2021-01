EEUU pone en lista negra a Xiaomi y caen las acciones de la tecnológica

Por Expansión



De acuerdo a un informe de la agencia Reuters, el gobierno de Donald Trump puso en una lista ‘negra’ a nueve empresas de origen chino, entre ellas Xiaomi, por lo que éstas no podrán hacer negocios con compañías norteamericanas.



Según la agencia de noticias, la empresa fabricante de aviones Comac, así como Xiaomi, las empresas estarán sujetas a una nueva prohibición de inversiones de Estados Unidos, que obliga a los inversores estadounidenses a deshacerse de sus participaciones en las empresas, incluidas en la lista negra, antes del 11 de noviembre de 2021.



Expansión buscó a Xiaomi, quienes confirmaron que la noticia era real, mas de momento no han brindado una postura oficial de lo que sucederá o de las acciones que se podrán tomar. Además de la empresa de tecnología, la lista incluye a otras compañías como la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), que es controlada por el Estado.



No es la primera vez que EEUU impone prohibiciones a compañías de origen chino, entre las más sonadas ha estado el bloqueo comercial a Huawei y al proveedor de telecomunicaciones SMIC. Otras empresas como DJI, especializada en drones comerciales, también han estado en el radar del gobierno estadounidense.



Las acciones de Xiaomi cayeron hasta 14% después de que se dio a conocer la noticia de que se había agregado a la lista del Pentágono de compañías con supuestos vínculos con el ejército chino.



Las otras compañías agregadas incluyeron la Corporación de Aeronaves Comerciales de China y la Compañía Nacional de Aviación de China. Aunque se había rumorado que otras empresas, como Alibaba y Tencent estarían en esta lista, de momento se ha descartado su inclusión.