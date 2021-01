Nace hugoPay, para pagos digitales en alianza con Visa

Por estrategiaynegocios.net

No solo incluirá a los comercios afiliados de la red actual de hugo. Buscará ampliar la red a otros comercios como tiendas de conveniencia, ecommerce, salud, entre otros diversos mercados, y por consiguiente atraer nuevos usuarios, que se unirán a los dos millones de clientes en la región.

“Por medio de esta alianza histórica podremos incluir la opción de ofrecer servicios financieros a toda nuestra cadena desde el usuario hasta el comercio y nos consolidamos como la súper app líder en la región de Centroamérica y el Caribe. Con el respaldo de las instituciones financieras locales y Visa podemos ofrecerle a más de dos millones de usuarios regionales, servicios financieros de alta calidad, sin costos escondidos y con una experiencia de usuario muchísimo más avanzada que el sistema financiero tradicional. hugo es la primera empresa 100% centroamericana que desarrolla un producto Fintech (Financial Technology) con estas características de todo en uno”, dijo el gerente general regional de hugoPay, Eduardo Frances.





La alianza de Visa y hugo tiene como objetivo impulsar soluciones digitales, servicios financieros y nuevas formas de pago, por medio de la innovadora app.

Según Frances, “el respaldo de Visa consolida nuestra posición como líder de mercado, ya que somos de las pocas empresas a nivel regional con una alianza estratégica con VISA”.

La nueva apuesta de hugo abarca cinco etapas, que se desarrollarán en los próximos tres años. Se contará con un número limitado de tarjetas físicas, pero las cuentas digitales serán ilimitadas, dependiendo de las regulaciones en cada país.

La primera etapa incluirá la funcionalidad de pagos por medio de código QR, una aplicación de cobro de primer mundo en tiempo real e incluye la digitalización de las tarjetas personales del usuario ingresadas en hugo.

La segunda etapa del plan establecido por hugo para el 2021, tiene previsto entre otros desarrollos, implementar, junto con Visa, la emisión de una tarjeta física y digital para facilitarle a los usuarios de hugo, pagos virtuales como presenciales. Además de expandir los servicios financieros para que a través de la tecnología Visa Direct, las personas puedan realizar transferencia de fondos persona a persona, ya sea nacional o internacionalmente en los países donde opera hugo.

hugoPay arrancará en su primera etapa en el transcurso de 2021, en todos los mercados de operación de hugo. Para la segunda etapa, se prevé habilitar el producto hasta un 60% de nuestros mercados y para 2022 el resto de ellos.

“El trabajo conjunto con hugo es reflejo de nuestro objetivo de acelerar el desarrollo de soluciones digitales de pago innovadoras y accesibles que empoderen cada vez más, tanto a consumidores como negocios, permitiéndoles prosperar social y económicamente”, indicó el vicepresidente senior y gerente general de Visa para el Caribe y Centroamérica, Jorge Lemus.

Lemus manifestó: “en nuestro esfuerzo de identificar las mejores Fintechs de la región, con quienes expandir la infraestructura de pagos digitales en la región, reconocemos en la marca salvadoreña una gran oportunidad de expansión y crecimiento en Centroamérica”.

“Esta alianza representa un paso más para que hugo se convierta en una empresa unicornio y hugoPay proveerá de 100 empleos directos en la estructura regional, para los próximos tres años, lo que reafirma nuestro compromiso con Centroamérica y el Caribe, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha dejado la pandemia”, expresó el cofundador y CEO de hugo, Alejandro Argumedo.

Argumedo agregó: en “hugo no solo queremos innovar, también queremos aportar en la digitalización de la economía en la región. Queremos colocar a El Salvador en el mapa como hub tecnológico en la región y buscar replicar el éxito que han tenido países como Estonia en la estimulación no solo de la economía local, sino también de toda la Unión Europea. En ese sentido, deseamos ser pioneros en la región y colocar no solo a El Salvador, sino a Centroamérica en el mapa de los fondos de inversión privados y públicos, y así poder convertirse en un productor de unicornios”.

De acuerdo con el CEO de hugo, el proyecto de hugoPay es y será un gran reto para el equipo de hugo, “ya que estamos migrando a un modelo de primer mundo con productos de alta calidad que agregarán un valor competitivo nunca antes visto en la región y en nuestra industria. El apoyo de Visa ha sido un gran mensaje de confianza en la empresa y en el staff de hugo. No tengo duda que tenemos las mentes más creativas de la región en hugo y queremos seguir atrayendo talento con experiencia y con ganas de crecer con nosotros”.

Argumedo recordó también sobre la contribución a la transformación digital regional de la que hugo ha sido parte en los últimos años y donde los mercados financieros no podían ser la excepción, ahora con la llegada de hugoPay.

hugoPay también estará inculcando cultura financiera en talleres y capacitaciones, para los mercados no bancarizados, de tal manera de aportar a la inclusión financiera en la región.

hugo fue creada 100% hecho por la compañía salvadoreña Hugo S.A. de C.V. Fue fundado en El Salvador en marzo de 2017 y tiene presencia además de su país sede, hasta la fecha, en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Jamaica y República Dominicana.

Actualmente es líder en toda Centroamérica y está incursionando en el Caribe en donde ha tenido una aceptación bastante rápida en ese mercado.

En la actualidad, hugo ya procesa más de 60 pedidos por minuto en toda la región y cerró el 2020 con un crecimiento del 350%.