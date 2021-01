Subway® Costa Rica lanza drive-thru (Autoservicio), primero para la marca en América Latina y el mundo

Por estrategiaynegocios.net



Subway®, la cadena de restaurantes más grande del mundo, lanza por primera vez en su historia una nueva modalidad de establecimiento para ofrecer a sus invitados una experiencia más rápida y segura que nunca: el nuevo Subway® drive-thru en un contenedor satélite.



La ciudad de Tibas en la Provincia de San José, Costa Rica, ha sido la elegida por la compañía para el lanzamiento de este nuevo modelo drive thru. Instalado en un contenedor satélite, este establecimiento, el primero en su tipo en el mundo, ha sido proyectado como un test para los restaurantes de la compañía en Latinoamérica y a nivel global. Esta apertura se enmarca en el festejo por el 25 aniversario de Subway en el país, y forma parte la estrategia global de la marca para adaptarse mejor en el contexto de la ‘nueva normalidad’ y las medidas de distanciamiento social provocadas por COVID-19.







Esta modalidad de Subway® ofrecerá a sus clientes el menú balanceado, fresco y siempre innovador de las sucursales tradicionales que los invitados conocen bien. Las miles de combinaciones de sándwiches y ensaladas estarán garantizados para complacer todos los paladares en un espacio mini (pequeño), en el que se cumplen los procesos de un restaurante Subway® tradicional. Este nuevo modelo, primero en su tipo, ubicado en el restaurante de Tibás, se suma a los tres Autoservicios ya existentes en los restaurantes Subway® de Curridabat, Sabanilla y El Guarco.



“En Subway estamos muy comprometidos con brindar las mejores alternativas a nuestros invitados para garantizar su seguridad y comodidad, por lo que nos encontramos trabajando continuamente para adaptar nuestra estrategia y satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer la calidad en nuestros productos y en nuestro servicio”, comenta Jesús Rodriguez, director de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social Corporativa. “Este modelo de drive thru ofrece una nueva alternativa para navegar juntos hacia una nueva normalidad, donde cada paso que realicemos es clave para atender las necesidades de nuestros invitados, acompañarlos en todo momento, y garantizar su bienestar”, añade.



Esta acción forma parte de los esfuerzos que Subway® continúa realizando para mantenerse cerca de sus invitados durante el contexto actual. De esta manera, la compañía complementa el programa S.A.F.E. (siglas en inglés correspondientes a Safety Around Foodservice, Enhanced), mediante el cual, Subway® ha implementado recientemente una variedad de nuevos y mejorados protocolos de seguridad en sus restaurantes de todo el mundo, para garantizar los más altos estándares de higiene, promover el distanciamiento social y brindar tranquilidad a sus invitados en la "nueva normalidad.