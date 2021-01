Farmacia Simán apuesta por la mejora continua

Por E&N para Farmacias Simán

El mayor desafío de Farmacia Simán, con más de 50 años de experiencia en la rama farmacéutica y con 204 sucursales en honduras, fue cambiar el hábito de compra en piso (en sucursal), trasladarlo a venta digital y servicio a domicilio, por tanto, tuvieron que reorganizarse para poder cubrir la demanda de estos dos últimos canales, aseguró Yanina Tovar, sub Gerente regional de retail en Farmacia Simán.

“Nuestra prioridad fue proteger la integridad y salud física de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, implementando estrictas medidas de bioseguridad. Hacia el mercado, nos apalancamos en nuestro servicio a domicilio, y en nuestros canales digitales, website y app móvil, para asegurarnos de poder suplir la necesidad de nuestros clientes”, agregó.

Farmacia Simán, bajo el lema “tu farmacia completa”, ofrece una amplísima variedad de categorías: Kits de medicamentos, minimarket Simán online, farmacia, covid-19, divacup, sistema inmunológico y oncológicos.

Entre la categoría de minimarket Simán online están: artículos de limpieza, bebidas energizantes, bioseguridad, café y similares, cereales, chocolates, cosméticos varios, cuidado personal, enlatados y otros.

“Seguimos siendo la farmacia completa, donde ofrecemos no solo medicamentos, hemos ampliado nuestras líneas: productos de cuidado personal, cosméticos, productos para bebés, etc. nuestro enfoque es contar con el producto que el cliente quiere, si no lo tenemos hacemos todo lo posible con conseguirlo. El hecho de contar con más de 200 sucursales a nivel nacional, nos permite tener una amplia cobertura”, apuntó Tovar.

Por su parte Kevin Banegas, jefe de marca, destacó que están a la vanguardia porque han comprendido que la agilidad y calidad de la atención hacia los clientes es y será sumamente importante. además, sus canales de comunicación efectiva les brindan información relevante y de valor que permiten satisfacer y poner a disposición de los clientes todo lo que ellos necesitan.

Por otra parte, han desarrollado una gran variedad de servicios para los clientes de farmacia, entre éstos econo Giros, rapiBac y servicios tenGo, que brindan valor agregado.

“En la redes sociales, hemos estado cerca de nuestros consumidores, con un equipo que responde a las consultas de nuestros clientes en tiempo y forma. También generando contenido de interés al realizar entrevistas en vivo con especialistas y conocedores de los temas más importantes del momento”, añadió Banegas.

En Facebook, Farmacia Simán registra un total de 491.706 seguidores y en Instagram, más de 35.000 seguidores.

Banegas indicó que los ha motivado “la lucha, las ganas de salir adelante, de ponerse en los pies de los clientes” y saber que todos en Farmacia Simán están realizando un esfuerzo, para poder satisfacer las necesidades de cada una de las familias.

“Dar el ejemplo, tender una mano a nuestro personal, brindar las herramientas necesarias para un adecuado trabajo, ha permitido que seamos líderes en participación en todos los niveles, reiteró.

Mejorando día a día los canales e-commerce para cumplir con la promesa de valor, de ser la farmacia completa. “ser una institución adaptable y mutable en condiciones de mucha incertidumbre”, concluyó Banegas.

Una mano amiga

Fundación Farsimán, bajo el lema “Con Honduras en el corazón”, ha realizado donaciones de medicamentos e insumos a diferentes instituciones, en el combate contra la pandemia del coronavirus y a las poblaciones afectadas por los huracanes Eta e Iota, en noviembre recién pasado.

Al respecto, Kevin Banegas indicó que se ha apoyado a las organizaciones necesitadas, a través de Fundación Farsimán, gestionando apoyo con víveres por medio de iglesias católicas a nivel nacional.

La fundación también brinda apoyo a colaboradores de Grupo Farsimán, que se encuentren en diferentes situaciones de emergencia relacionadas con el área de la salud y vivienda.

Con Honduras en el corazón, Fundación Farsimán espera cada año continuar su plan de trabajo, mejorando así la calidad de vida de los hondureños.