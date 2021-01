Internacional de Seguros: Pioneros del sector en Centroamérica

Por estrategiaynegocios.net



Contaban con un capital social de dos millones de dólares y un capital pagado de cien mil dólares, equivalente al 5% del capital social.



Reunidos en la casa de Manuel Espinosa Batista, la sociedad fue fundada por Eduardo Icaza, José María Chiari R., José Gabriel Duque, Ernesto T. Lefevre, Camilo Quelquejeu, Nicanor Villalaz, Ricardo Arias, Federico Boyd, Angel de Castro, Rodolfo Chiari, Roberto Heurtematte, Mauricio Lindo y Arturo Muller.



Mauricio de la Guardia, gerente general de IS, compartió la historia y cómo la compañía, que abrió sus oficinas en un inmueble en el tradicional barrio San Felipe de la capital panameña, creció con Panamá, viviendo las épocas de prosperidad pero también superando las crisis que ha enfrentado en el país.



Algunos momentos de esta historia han sido en 1931 la decisión de asumir los riesgos de incendio por terremotos, el inicio en 1950 de la nueva línea de aeroseguros, en 1955 de la actividad en el ramo de seguros de vida, la promoción en 1965 de la construcción de urbanizaciones y proyectos de gran envergadura en el ramo de bienes raíces y en 1993 la fusión de la Cía Internacional de Seguros de Vida con la Compañía Internacional de Seguros S.A.



En 2000 se materializó la fusión con Afianzadora y Aseguradora Panamá, en 2006 fue el lanzamiento al mercado de Blue Cross and Blue Shield of Panama, los planes de salud bajo las dos Redes de Servicios de Proveedores Médicos independientes más grandes en Estados Unidos; en 2009 la participación como afianzadora de la obra de la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá; y en 2010 el cumpleaños número 100, año en el que IS recibió la calificación A, por parte de la empresa calificadora AM Best Company. IS es el único licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association debidamente autorizados en Panamá y Centroamérica.



En 2019 la empresa reaseguró además la segunda línea del Metro de Panamá, la restauración del Teatro Nacional y donó el altar mayor de la Catedral Metropolitana de Panamá, la cual fue consagrada por su Santidad el papa Francisco durante su visita con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.