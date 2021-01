Opinión: Más allá de las palabras, ¿cómo pasamos a la acción de líderes que trascienden?

Por Jeannina Valenzuela

Especialista en Sostenibilidad y Reputación, Perú



Las crisis de toda índole sean sociales, políticas y económicas en los diferentes países de Sudamérica y Centroamérica que se han remarcado exponencialmente en plena pandemia del COVID-19, entendiéndose la primerísima importancia de acciones que garanticen reestructuraciones y mejoras esenciales e ineludibles.



Como consecuencia de muchos años de aceptación de situaciones disimiles que reclaman atención, acción y comprensión de las verdaderas implicaciones no es producto de la casualidad. Se convierte en respuesta clara del sentir real de diferentes habitantes, naciones que tienen en común un sentir ante una percepción de desigualdad y desinterés, donde unos pocos son los privilegiados y limita un verdadero desarrollo humano con valor compartido.



Las expectativas de la sociedad y la preocupación por los diversos de interés es una realidad que toca ser abordada desde las diferentes esferas tanto públicas o privadas para hacer cambios radicales que marquen un antes y un después forjando un nuevo futuro. Donde se escuchen las voces y se unan como parte del compromiso de un mundo que establezca propósitos claros de transmutación, regeneración de mindset teniendo como principios la razón, con conciencia plena que evalúe las consignas de nuestro sistema económico global.

Una nueva acta de compromiso sostenible

Si antes la premisa era clara en buscar el retorno de las ganancias a los accionistas e inversores, ahora será pensar en la cultura de la reciprocidad.

Los negocios son sostenibles integrando los intereses de empleados, accionistas, proveedores, comunidades, clientes. Lo que marca un hito en la cultura empresarial a nivel global, desterrando a predicadores,sobrepasando el discurso,reemplazando la antiquísima costumbre de “parecer y no ser “ para acreditar con evidencias tangibles.



Estamos frente a un nuevo rol protagónico de inversores, empresarios y líderes multisectorial que adquieren un activismo adecuado a las circunstancias. La forma de enfocar las cosas y la problemática acorde a sus experiencias multidisciplinarias, donde ganarse la credibilidad, confianza dependerá únicamente de sus acciones concretas, transparentes para hacer sostenibles sus operaciones en el tiempo, siendo relevante comprender que el fin no justifica los medios.



Teniendo en cuenta los acontecimientos que preceden a esta nueva era, será vital redifinir el pensamiento, cambiar de paradigma para comenzar a navegar bajos preceptos que deberán ser respetados y cumplidos a cabalidad, debiendo ser ejecutados a gran velocidad antes que las situaciones sean más complicadas e incontrolables.



Las nuevas tendencias mundiales que vienen impulsando la gestión de modelos de negocios basados en la sostenibilidad y sustentabilidad para generar impacto social, ambiental y económico son una realidad que va en alza. Esto será real y tangible si los líderes empresariales promueven un liderazgo consciente, humano que será puesto a prueba indefectiblemente para tener la certeza que no es un discurso u oportuna proclamación que se inspira en estar alineados a una nueva corriente.

Es supremo a la buena reputación digital y tradicional, la estrategia de marketing y la campaña publicitaria



El nuevo propósito de las organizaciones en su misión deja clarificado que no es suficiente comunicar, realizar estrategias de marketing y campañas publicitarias para decir tenemos una marca de éxito, consagrada cuando en la realidad es diferente. Si al menos se desea aspirar a concebir el verdadero significado de la imagen, buena reputación, debiera considerarse como punto de partida los principios y valores, ética personal, honestidad y transparencia para ser reflejados en la reformulación de buenas prácticas de las empresas y sus líderes.



En consecuencia, no podemos hablar de construcción de buena reputación cuando no hemos sido realmente honestos con nosotros mismos como líderes, sabiendo que hay mucho que cambiar, sin embargo, se pasa a la procrastinación. Dejando para un nuevo mañana y luego esos errores no resueltos van a hacerse presentes en los momentos más difíciles. Son aquellos escenarios no deseados que hacen notar esos errores olvidados- las debilidades y vulnerabilidades salen a la luz.



¿Será oportuna la ocasión para comprender que nos toca ser más auténticos que nunca?



Para ello asumir un renovado liderazgo que requiere protagonistas actores del mundo real que se adapten a las realidades y que conciban las situaciones desafiantes en medio de la complejidad centrados en las responsabilidades de trabajar logrando un impacto positivo en beneficios de todos los que son parte de la cadena productiva.