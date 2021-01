Estas son las PYMES de Centroamérica con más de 50 años

Por Daniel Zueras,

Colaboró Roberto Fonseca



En 1950, la familia Canet fundó la empresa Persianas Canet. “Durante estas siete décadas, y siguiendo los pasos de don Alberto Urbina y de nuestros fundadores, hemos logrado mantener esa visión de crecimiento”, asegura Adrián Urbina, gerente general.

Urbina compartió algunas de las claves que le han permitido a la empresa mantenerse en el mercado por tanto tiempo: apostar por la innovación, dar soluciones integrales para los clientes, y contar con una visión de crecimiento y expansión, por lo que hoy cuenta con operaciones en El Salvador y Nicaragua. De 10 empleados en 1970, ahora tiene más de 150 trabajando en la compañía.



Todavía de más larga data es la también costarricense Tienda La Gloria, fundada en 1902 y siempre en manos de la familia. El actual gerente general, Juan Carlos Crespo, apunta a dos elementos para haber mantenido sus puertas abiertas por más de un siglo: “Los principios y valores de la empresa, promovidos por mi abuelo, don Santiago, y que no son muy complejos. Son muy básicos, pero requieren de un compromiso para apegarse a ellos. Básicamente que todos tenemos el derecho de crecer, en lo personal, empresa, espiritual, materialmente, que ese desarrollo debe ser enfocado a crear riqueza y prosperidad”.



Riqueza en el amplio sentido, no solo económica sino en todos los ámbitos, y que sea compartida equitativamente entre las personas y empresas que participan en el proceso “Pero hay unas condiciones. No se vale que se alcance explotando al ser humano, explotando la naturaleza, o dejando de cumplir con las obligaciones hacia el Estado, impuestos y leyes”, apunta Crespo.

Así se han regido por todos estos años, “son simples, pero a veces cualquiera puede estar tentado a brincárselo”. A esos principios hay que sumarle la atención para sus clientes. “La clientela es fundamental en esta ecuación”.

De cara al futuro, Tienda La Gloria busca crecer, pero no en número de sucursales (ya se expandieron en el pasado, en centros comerciales, pero ahora solo cuentan con

la original, en pleno centro de San José). Crespo apunta que el retail a nivel mundial está pasando una etapa muy difícil. Por ello, están identificando oportunidades y fortaleciendo el e-Commerce.



“No habría imaginado lo que la pandemia ha impulsado la venta en línea. Hemos fortalecido la plataforma y nos capacitamos en redes sociales, Whatsapp..., todos los nuevos medios de venta”. ¿El gran desafío actual? Identificar esa nueva estrategia para darle continuidad al negocio.



Y es que “la vida de una empresa está ligada al cambio continuo, acelerado en el siglo XXI”, apunta Mario Alemán, gerente general de Kola Shaler, refresco de cola nicaragüense, cuya fundación data de 1904.

“El reto es analizar las tendencias del mercado y responder a ellas, por eso hemos logrado estar en la mente de los consumidores por más de 100 años”, incide Alemán. Explica que, por el carácter familiar de la empresa, parten del principio de mantener e incrementar la mejor relación personal.

“La familia es la familia y el negocio es el negocio, no hay que mezclarlos; pero la familia debe saber siempre cómo va el negocio y participar en la Junta Directiva”. El involucramiento permanente y profesional de un miembro de la familia en la dirección del negocio ha sido una tradición exitosa desde su fundación. “Procuramos tener una persona integrante de la siguiente generación participando muy de cerca para conocer cómo se maneja y transforma la empresa, aportando valores y conocimientos generacionales y que estén listos a asumir más responsabilidades en el momento necesario”. El gerente apunta que es muy necesario conocer su nicho de mercado y tratar de ampliarlo. “Es muy importante ser realistas, saber dónde estamos parados y adonde queremos ir en el futuro. Sabemos que Kola Shaler es una gran marca centenaria, que goza del cariño nacional, en un mercado de marcas globales y multinacionales. Practicamos la filosofía de mantener un contacto personal de mutuo respeto y aprender de las transformaciones a nivel mundial”