Avianca Holdings, la gran perdedora en la Bolsa de Colombia en 2020

Colombia no fue la excepción y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que apuntaba a cerrar en máximos históricos este año, lo cerrará con una caída superior al 10%.



Luego de la fuerte caída en marzo, que llevó al índice Colcap (principal indicador bursátil de la BVC) a caer más de un 45% hasta su punto más bajo el 18 de marzo en 894,03 puntos, comenzó un lento camino de recuperación.

Sin embargo, el 28 de octubre la Bolsa de Colombia se unió al rally de los mercados internacionales y logró recortar su caída. De esta forma, el índice Colcap cerrará el año en 1.437,89 unidades, lo que significa una caída anual del 13,32%.



Gran parte de la fuerte caída del parqué colombiano obedeció a la salida en masa de los inversionistas extranjeros debido a un fuerte repunte de la aversión al riesgo ante la incertidumbre global sobre los efectos de la pandemia en la economía del mundo.



Posteriormente, y a medida que el panorama se aclaró por los avances con las vacunas y los billones de dólares que los bancos centrales de todo el mundo inyectaron a la economía mundial, nuevamente los extranjeros regresaron a la bolsa de valores colombiana.



Algo para resaltar durante el año fue el retorno de las personas naturales a la BVC, algo que no sucedía desde hace más de cuatro años y al cierre de 2020 significó el ingreso de 24.000 nuevos inversionistas al parqué colombiano, que hoy representan el 15% de las operaciones totales del mercado de acciones.

Los grandes perdedores

Debido a esta fuerte caída de las bolsas alrededor del mundo, los activos listados en las Bolsa de Valores de Colombia también se desplomaron y de las 26 acciones que componen el índice Colcap, 17 terminaron el año con desvalorizaciones sin tener en cuenta la acción de Avianca que salió del índice cuando se acogió al Capítulo 11 de reorganización empresarial en Estados Unidos.



A pesar de su salida del Colcap, hay que mencionar el desplome de la acción de Avianca Holdings que cierra el año con una desvalorización del 89,16% pues empezó 2020 con un precio de $1.835 (US$0,53) y lo cierra en US$0,39 el 31 de diciembre de 2020.



La fuerte caída de la acción de Avianca comenzó con los primeros confinamientos en los países en los que la aerolínea opera, pues desde ese momento se preveía un fuerte impacto en la finanzas de la compañía.



Pero el mayor impacto llegó el 10 de mayo, cuando la compañía anunció su entrada al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas de Estados Unidos debido al fuerte impacto de la covid-19 en sus finanzas, que dejó su operación de transporte de pasajeros suspendida por cerca de tres meses.

Aunque el panorama financiero para Avianca apunta a mejorar en 2021 después de la inyección de capital por US$2.000 millones aprobada en octubre, para sus accionistas minoritarios la situación podría ser peor ante el gran riesgo de dilución de su participación, como sucedió con Pacific Rubiales.



Tras Avianca, Ecopetrol fue otra acción que se desplomó en el 2020 y cerrará el año con una caída del 32,28% a $2.245. El desplome en el título de la petrolera de mayoría estatal estuvo ligado a la caída sin precedentes en los precios del petróleo alrededor del mundo.



Hay que recordar que el Brent, referencia para Ecopetrol, cayó el 21 de abril a su menor nivel en US$19,33; mientras que el WTI de entrega más cercana para el momento presentó precios negativos por primera vez en la historia.



Esto parece haber quedado atrás pues la recuperación de los precios del petróleo es algo que esperan todos los analistas alrededor del mundo y en Colombia la perspectiva para la acción de Ecopetrol es positiva, al punto que son varias las comisionistas de bolsa que la incluyeron como un activo recomendado para el tercer trimestre de 2020.



En tercer lugar se ubicó la acción ordinaria de Grupo Sura que perdió un 25,6% y cerrará el año en $25.280 (US$7,30). El fuerte impacto que recibieron las empresas del holding financiero, sobre todo Bancolombia, de quien es el principal accionista, impulsaron la caída de ambos títulos del Grupo.



Otras acciones desvalorizadas fueron: Preferencial Grupo Sura (-24,9%), Preferencial Bancolombia (-23,3%), Preferencial Grupo Argos (-22,2%), Grupo Argos (-21,9%), Davivienda (-20,8%), Preferencial Cementos Argos (-20,7%), Bancolombia (-20,5%), Preferencial Grupo Aval (-18,2%), ETB (-16,2%), Cementos Argos (-15,3%), Terpel (-14%), Canacol (-13%), Banco de Bogotá (-11,2%) y Nutresa (-5,5%).



Las grandes ganadoras

Sin embargo, no todo fue negativo en la Bolsa de Valores de Colombia durante el 2020 y el sector de utilities y servicios públicos destacó por su resistencia durante todo el año pues mientras la gran mayoría de acciones caían, las de estos sectores alcanzaron máximos históricos.



Por ejemplo, la acción de ISA no solamente conquistó un nuevo máximo histórico de $25.700 (con el que cierra el 2020), sino que fue el título que más se valorizó y logró subir un 31,12%.



El título de la compañía vivió un año histórico por cuenta de su negocio altamente regulado, y que mantuvo flujos de caja estables, incluso aumentando sus ganancias durante todos los trimestres. Además, no frenó su crecimiento durante el año, ingresando al negocio de concesiones viales en Colombia y expandiendo su presencia en Brasil, Chile y Perú.



En segundo lugar se ubicó la acción de Mineros, que estuvo imparable durante todo el 2020 y aumentó su valor en un 28,22% hasta los $4.167 (US$1,20). El impulso en la acción de la minera estuvo ligado a la fuerte alza del precio del oro en 2020, que se valorizó un 25% este año al configurarse como un activo refugio ante la alta incertidumbre.



Además, la expansión de Mineros en Nicaragua y su inminente listamiento en la Bolsa de Valores de Toronto animó a los inversionistas a hacerse con la acción de la compañía de cara a este ingreso al mercado canadiense.



La acción del Grupo Energía Bogotá (GEB) fue la tercera que más se valorizó y termina el año en $2.650, cerca de su máximo histórico ($2.675), y con un crecimiento del 19,37% en lo corrido del 2020.



Al igual que el título de ISA, el de GEB se benefició de su negocio altamente regulado, que mantuvo el flujo de caja estable. Así pues, el GEB no solamente ganó más que en los trimestres de años anteriores, sino que también fortaleció su negocio en Perú y Brasil.



Otros títulos que se valorizaron en el año fueron: Celsia (+7,44), Corficolombiana (+5,19), Cemex Latam Holdings (+5,15%), Promigas (+5%), Preferencial Corficolombiana (+2,71), Bolsa de Valores de Colombia (+2,41%) y Grupo Éxito (+0,07).