Elon Musk dice que una vez se acercó al CEO de Apple para que comprara Tesla

Por The Wall Street Journal



El esfuerzo por sacar el Model 3 llevó a la compañía de automóviles eléctricos Tesla al borde del colapso. Ahora el presidente ejecutivo Elon Musk ha divulgado un nuevo giro: dice que se comunicó con su contraparte en Apple, Tim Cook, para salvar su empresa.



“Durante los días más oscuros del programa Model 3, me acerqué a Tim Cook para discutir la posibilidad de que Apple adquiriera Tesla (por 1/10 de nuestro valor actual)”, dijo Musk en un tweet el martes. Pero el CEO de Apple, dijo, "se negó a asistir a la reunión". Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.



Musk reveló el último detalle mientras trabajaba para cuestionar si Apple se toma en serio el lanzamiento de un automóvil eléctrico propio en medio de un nuevo informe que la compañía está presionando para la producción en 2024.



En Twitter, Musk calificó el informe de "extraño, si es cierto".



Musk el martes no especificó exactamente cuándo se acercó a Cook.



Lanzado en 2017, el Model 3 resultó más difícil de construir de lo que esperaba Musk. Los costosos retrasos aumentaron antes de que Tesla finalmente resolviera los problemas de producción y entrega en 2018, cuando registró trimestres rentables en la segunda mitad de ese año. Sin embargo, continuó luchando la primera parte del año siguiente.



En agosto de 2018, Musk sorprendió a los inversores con la idea de privatizar el fabricante de automóviles eléctricos en lo que habría sido la compra más grande de la historia. Musk en ese momento escribió en Twitter: “Estoy considerando tomar Tesla de forma privada por US$420. Financiamiento asegurado ". El acuerdo no se concretó y el tuit provocó una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores y batallas legales con el regulador .



Para el tercer trimestre de 2019, Tesla había doblado la esquina y había iniciado una serie de ganancias trimestrales, lo que entusiasma a los inversores que han disparado las acciones de la compañía y la han convertido en el fabricante de automóviles más valioso del mundo con un valor de más de US$600.000 millones. . Se agregó al índice S&P 500 , un índice de referencia clave, el lunes.



El entusiasmo en torno a la empresa ha permitido a Tesla recaudar miles de millones de dólares para lo que Musk ha descrito como su cofre de guerra.



Musk no respondió a las preguntas sobre su último tweet.