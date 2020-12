Apple incursionaría en la industria automotriz autónoma en 2024

Por Reuters



Apple está avanzando en el desarrollo de automóviles autónomos y apunta a 2024 para producir un vehículo de pasajeros que podría incluir su propia tecnología en baterías, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.



El esfuerzo automotriz del fabricante del iPhone, conocido como Proyecto Titán, se ha desarrollado de manera desigual desde 2014, cuando la empresa comenzó a diseñar su propio vehículo desde cero.



En un momento dado, Apple abandonó el esfuerzo de centrarse en el software y reevaluó sus objetivos. Doug Field, quien había trabajado en Tesla, regresó a la compañía para supervisar el proyecto en 2018 y despidió a 190 personas del equipo un año después.



Desde entonces, Apple ha progresado lo suficiente como para que ahora tenga como objetivo construir un vehículo para los consumidores, dijeron dos personas familiarizadas con el esfuerzo, que pidieron no ser identificadas porque los planes no son públicos.



El objetivo de Apple de fabricar vehículos para el mercado masivo contrasta con rivales como Waymo de Alphabet, que ha construido taxis robotizados para transportar pasajeros para un servicio de autos autónomos.



Un elemento central de la estrategia de Apple es un nuevo diseño de baterías que podría reducir "radicalmente" su costo y aumentar la autonomía del vehículo, según una tercera persona que ha visto los diseños. La empresa se negó a comentar sobre sus planes o productos futuros.



Fabricar un vehículo representa un desafío en la cadena de suministro incluso para Apple, una empresa con mucho dinero que fabrica cientos de millones de productos electrónicos cada año con piezas de todo el mundo, pero que nunca ha montado un automóvil. "Si hay una empresa en el planeta que tiene los recursos para hacer eso, probablemente sea Apple. Pero al mismo tiempo, no es un teléfono celular", dijo una persona que trabajó en el Proyecto Titán.



No está claro quién ensamblaría un automóvil de Apple, pero las fuentes han dicho que esperan que la compañía dependa de un socio de fabricación para construir vehículos.



Y todavía existe la posibilidad de que Apple decida reducir el alcance de sus esfuerzos de un sistema de conducción autónomo que se integraría con un automóvil montado por un fabricante de automóviles tradicional, en lugar de que Apple venda automóviles con su propia marca, destacó una fuente.



Dos personas con conocimiento de los planes de Apple advirtieron que los retrasos relacionados con la pandemia podrían hacer que la producción recién comience en 2025 o más adelante.