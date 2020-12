8 habilidades blandas que te convierten en un mejor líder

Por Entrepreneur.com



La inteligencia emocional y otras habilidades sociales son más importantes que nunca. Dominar estos conceptos básicos te ayudará a inspirar a tu equipo y a superar tus objetivos de ingresos.

Claude Silver, Director de VaynerMedia, compartió recientemente una cita en su página de Instagram que me llamó la atención: "Habilidades de las personas, EQ, habilidades ‘blandas’, habilidades HUMANAS: estos son nuestros anclajes. Nos conectan a tierra, nos recuerdan que somos reales. Sin estos volamos lejos ".



Las empresas tienden a pasar por alto las habilidades blandas y se centran en las habilidades duras. Cuando LinkedIn publicó su lista de habilidades duras y blandas más demandadas de 2020 a principios de este año, como era de esperar, las habilidades duras estaban dominadas por las habilidades informáticas. Con la pandemia azotando al mundo en marzo y el cambio forzado de la actividad física al trabajo desde casa, esa tendencia solo se acelerará.



Sin embargo, las habilidades blandas son los héroes olvidados y los cinco principales de LinkedIn fueron la creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Al dar conferencias a ejecutivos sobre habilidades sociales, me gusta incluir otras tres: gestión del tiempo, narración de historias y conciencia cultural.



Comprender cada habilidad y cómo ampliarlas te dará una ventaja sobre tu competencia.



1. Creatividad

Una buena manera de tener nuevas ideas a cualquier negocio es mirar a otras industrias y en otros países. ¿Qué conceptos están usando que podrían funcionar para tu industria? Haz una lluvia de ideas en grupos pequeños para evitar conflictos, haz una lista y luego presenta tus ideas frente a todos. Incluye ideas tontas o locas, todo vale. De hecho, a veces, cuanto más salvaje, mejor. Recuerda, se vendieron Pet Rocks (piedras mascota) por valor de 15 millones de dólares.



2. Persuasión

Para entender la persuasión, la mayoría de la gente está de acuerdo en que Robert Cialdini, autor de Influence: The Psychology of Persuasion, es la persona a quien acudir. Su libro aborda los seis principios universales de persuasión: reciprocidad, escasez, autoridad, coherencia, agrado y consenso.



Sobre todo, no debemos abusar de estas habilidades. El consultor de ventas Jeffery Gitomer lo expresa de esta manera “a la gente no le gusta que le vendan, pero le encanta comprar ”, por lo que al aplicar estos principios, debemos considerar la sabiduría de Aristóteles, quien dijo:“ El carácter casi se puede llamar el medio de persuasión más eficaz ".



3. Colaboración

La colaboración lleva el trabajo en equipo a un nivel completamente nuevo. Reúne a personas con diferentes conjuntos de habilidades y perspectivas para completar un proyecto, a menudo sin un líder. Las organizaciones capaces de aprovechar esta habilidad blanda comprenden que la comunicación es primordial. Es fundamental que todas las vías de comunicación se mantengan abiertas.



4. Adaptabilidad

Esta es la habilidad del siglo XXI. El cambio está sucediendo a una velocidad vertiginosa. Es imposible para nosotros ver lo que nos espera en unos pocos años. La realidad virtual, la realidad aumentada y mucho más cambiarán la forma en que hacemos negocios, por lo que es fundamental que las empresas estén al tanto de las nuevas tecnologías en lugar de esperar hasta que se conviertan en algo común. Comenzar temprano significa que la curva de aprendizaje es baja.



5. Inteligencia emocional

La inteligencia emocional (EQ, por sus siglas en inglés) se define como "la capacidad de ser consciente, controlar y expresar las propias emociones, y de manejar las relaciones interpersonales con sensatez y empatía". Aquellos con un EQ alto son más capaces de manejar situaciones de alta presión, resolución de conflictos, críticas constructivas y más. Esta habilidad es muy buscada por los equipos, especialmente aquellos formados por diferentes antecedentes.



Según una encuesta realizada por CareerBuilder, el 75% de los gerentes de contratación valoraban el EQ sobre el IQ. Las habilidades técnicas y la inteligencia se enseñan más fácilmente a los empleados, mientras que EQ requiere más tiempo y comprensión para comprenderlas.



6. Automotivación

Estar abrumado es algo con lo que muchos emprendedores deben lidiar. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Ahí es donde entra en juego la automotivación. Todos debemos aprender a gestionar nuestra energía. La energía proviene no solo de tener una dieta equilibrada, sino también de nuestro impulso personal para lograr metas, resiliencia y compromiso.



Un impulso personal para lograr el éxito está directamente relacionado con nuestra forma de pensar. La investigación muestra que aquellos con una mentalidad de crecimiento tienen muchas más probabilidades de tener éxito en los esfuerzos en los que se involucran porque creen que pueden mejorar.



La resiliencia nace del coraje para superar los desafíos. Eso no significa que debamos ser frívolos con nuestras elecciones, sino más bien aprender a gestionar el riesgo, para comprender las oportunidades que mejor se adaptan a nuestros talentos y cuándo debemos subcontratar a otros o simplemente dejarlos en paz.



El compromiso es la forma más segura de darnos pruebas anecdóticas de que somos importantes y vamos en la dirección correcta. Es la esencia del establecimiento de objetivos.



7. Gestión del tiempo

El alto rendimiento está directamente relacionado con el uso del tiempo de las personas. La mayoría de los emprendedores ya están trabajando duro, pero lo que separa a los que tienen éxito de los que tienen dificultades o fracasan es su capacidad para implementar las 3P: plan, priorización y performance (desempeño).



Plan: El autor de best-sellers, Brian Tracy explica la importancia de planificar diciendo: “Cada minuto que dedicas a planificar ahorras 10 minutos en ejecución; ¡esto te da un retorno de energía del 1,000 por ciento! ".



Priorización: es simplemente comprender dónde es mejor utilizar los recursos disponibles. Stephen Covey explica que hay cuatro cuadrantes, que desglosan las tareas en su urgencia e importancia. Continúa explicando que la clave es centrarse en aquellos que son importantes, pero no urgentes.



Performance: aquí es donde el caucho se encuentra con la carretera. Como dice Gary Vaynerchuk, "La ejecución es el juego". Sin él, incluso el mejor plan fracasará.



8. Storytelling

El difunto filósofo empresarial estadounidense Jim Rohn a menudo ilustraba la diferencia de la gran narración hablando de Cicerón y Demóstenes, dos grandes oradores de la antigüedad. “Se dice que cuando Cicerón habló, las masas se asustaron y exclamaron: '¡Qué discurso tan brillante!' Cuando Demóstenes hablaba, la gente decía: '¡Marchemos!' ". Lo que distingue a los narradores de historias es que tienen la capacidad de hacer que la gente actúe. Entienden cómo llegar dentro de nosotros y tocar nuestras almas.



¿Cómo puedes mejorar tu habilidad para contar historias? Una solución sería unirse a Toastmasters, que lo desafía a crear discursos cortos que tengan un gran impacto.



Erin Meyer, autora de The Culture Map, lo expresa de esta manera: “Millones de personas trabajan en entornos globales mientras ven todo desde sus propias perspectivas culturales y suponen que todas las diferencias, controversias y malentendidos tienen su origen en la personalidad. Esto no se debe a la pereza. Muchas personas bien intencionadas no se educan sobre las diferencias culturales porque creen que si se enfocan en las diferencias individuales, eso será suficiente ". A medida que nuestro mundo se ha encogido, cada vez más empresas han llegado a comprender los beneficios, así como los aspectos negativos, de trabajar con un equipo global.