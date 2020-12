¿Despedido con una cartel llegando a tu lugar de trabajo? Así lo hizo Rayovac

Por estrategiaynegocios.net



Yuri Gutierrez llegó a la planta de Rayovac S.A a trabajar como cada día desde hace 18 años. Pero en la entrada lo esperaba una manta que anunció el sorpresivo cierre de las operaciones que afectará al menos a 65 familias.

El cartel que colocó Rayovac S.A. dice que cierran operaciones y que tercerizarán servicios en Guatemala. Aseguran que pagarán prestaciones laborales a los trabajadores. Este viernes, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala inspeccionó la planta y verificó el respeto a los derechos laborales.





Soy502.com publicó que los exempleados afirmaron que nadie de la administración les informó nada ayer.

La manta informa entre otras cosas que esta medida obedece a evaluaciones que buscan mejorar el servicio, por lo que dejan toda la producción a la planta en Brasil e Indonesia. Se desconoce cómo procederá la empresa a liquidar los salarios y prestaciones de todos los empleados despedidos. No hay ninguna constancia de despido más que dicha manta, dijo Soy502.com.







Los empleados llegaron como de costumbre, pero ninguno pudo ingresar a su centro de labores, sólo se encontraron con la manta vinílica, en la que Rayovac realizó el "anuncio oficial" del cierre de sus operaciones y distribuidora en el país.



En la manta se lee que, al revisar su huella operativa, las autoridades de Rayovac decidieron "el cierre de la planta de manufactura de baterías en Guatemala a partir del 18 de diciembre" y sus operaciones de almacenamiento y distribución en el país, serán tercerizadas.



Además, indican que combinarán sus operaciones de manufactura en América Latina en Brasil y que añadieron capacidad en su planta de baterías de Zinc en Indonesia para que se pueda absorber el trabajo que se hacía en Guatemala. "Desafortunadamente, esta decisión afectará a varios de nuestros colegas. Los impactados recibirán sus prestaciones correspondientes. Esta decisión de cerrar la planta de Guatemala y tercerizar las operaciones de almacenamiento y distribución no es un reflejo de los esfuerzos o habilidades del equipo local. Apreciamos enormemente la dedicación que han demostrado", se lee en el mensaje.



Silencio en la empresa

Soy502 intentó localizar a alguna autoridad de la empresa para ahondar en el cierre. Sin embargo, en la fábrica ubicada en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, atendió un agente de seguridad quien confirmó la colocación de la manta e indicó que no se había permitido el ingreso a ningún trabajador, por lo que no había ninguna persona que pudiera ampliar información.



La empresa Rayovac inició operaciones en 1961 en Guatemala, con capital de la familia Arzú y del ingeniero Luis de Ojeda amparados en la Sociedad Anónima Duralux. Un año después, vendieron el 75% de la entidad a Rayovac Corporation. Su primera pila Ray-o-vac, la fabricaron el 15 de agosto de 1962.