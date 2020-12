Consumidores esperan que máquinas inteligentes se encarguen de sus actividades cotidianas en 2030

Por Economiahoy.com



La empresa de telecomunicaciones Ericsson presentó los resultados de su estudio 10 Hot Consumer Trends 2030, en el que una muestra representativa de 50 millones de personas compartió sus expectativas sobre el estado de la tecnología dentro de la próxima década. Este es el décimo año consecutivo que publica este reporte, y en esta ocasión se enfoca en el rol que tendrán las máquinas inteligentes conectadas en nuestras actividades cotidianas en 2030.



La encuesta en la que se basa este estudio se aplicó a 7,627 personas de entre los 15 y los 59 años que son usuarios regulares de tecnologías como Realidad Virtual (RV), Realidad Aumentada (RA) y asistentes virtuales, o que piensan utilizarlas en el futuro cercano.



"Los hallazgos de este estudio son relevantes para Latinoamérica ya que incluye las perspectivas de usuarios en dos de las metrópolis más grandes de la región: Ciudad de México y Sao Paulo. Es emocionante ver estas expectativas sobre el uso de las máquinas inteligentes en 10 años, pues comprueba que el mercado latinoamericano está ansioso por aprovechar al máximo los avances tecnológicos que serán posibles con 5G y futuras redes de telecomunicación," dijo Catalina Irurita, Vicepresidente de Marketing, Comunicación y Relacionamiento Institucional de Ericsson para Latinoamérica Norte y el Caribe.



Las 10 expectativas que tienen los usuarios sobre los futuros roles de las máquinas conectadas en el 2030 son:



Bots corporales

El desarrollo de chips de Inteligencia Artificial (IA) de bajo costo, baterías más ligeras y redes 5G de baja latencia hará posible el uso cotidiano de "exoesqueletos".



6 de cada 10 considera que en 2030 trajes de "exoesqueletos" les permitirán cargar prácticamente cualquier cosa y guiarlos en reparaciones del hogar. Mientras que 76% de los encuestados cree que existirán trajes inteligentes que corrijan la postura de sus usuarios en todas las actividades diarias. La mitad incluso aseguró que estarían dispuestos a utilizar este tipo de trajes.



Ángeles de la Guarda

3 de cada 4 cree que en 2030 existirán "guardianes de privacidad" que los ayudarán a reducir sus rastros digitales en la red, que serán capaces de engañar a las cámaras de vigilancia y que bloquearán intrusos electrónicos. 30% de los encuestados creen que también alertarán sobre peligros imprevistos, mientras que 75% piensa que existirán dispositivos que encuentren artículos robados o que no fueron devueltos al prestarse.



Bots comunitarios

78% de los encuestados cree que en 2030 existirá un servicio de vigilante que no sólo cuidará tu casa, sino que alertará a los vigilantes vecinos en caso de detectar la presencia de intrusos. Mientras que 74% piensa que en 10 años existirán dispositivos comunitarios, como podadoras que se organicen de manera autónoma y den mantenimiento a áreas comunes en un vecindario.



43% de las personas a las que les gustaría tener bots comunitarios estarían dispuestos a delegarle su identidad a un dispositivo que los represente en escenarios comunes, como: negociar la renta, usar su tarjeta de crédito o incluso votar en su lugar.



Bots sustentables

Para prevenirse del clima extremo del futuro, 82% de los encuestados creen que en 2030 los dispositivos inteligentes alertarán sobre fuertes tormentas compartiendo información con los aparatos de las demás personas.



Los dispositivos serán más sustentables. 83% piensa que en 10 años existirán baterías autorrecargables que generarán energía de fuentes como el sol, movimiento, la lluvia y deshechos. Mientras que la mitad asegura que les gustaría utilizar un aparato de purificación de agua que se adapte a nuevos contaminantes y aprenda nuevas formas de purificar.



Trabajadores remotos

79% de los encuestados piensa que dentro de 10 años estarán disponibles bocinas inteligentes que crearán "muros de cancelación de ruido" alrededor del espacio de trabajo para evitar distracciones durante las llamadas.



3 de cada 4 encuestados que son oficinistas, creen que existirán rastreadores que alertarán a los empleadores cuando se encuentren haciendo cosas que no están relacionadas al trabajo, más de un tercio asegura que esto les afectaría negativamente.



Explicadores

8 de cada 10 encuestados cree que en 2030 existirán sistemas automatizados de gestión financiera que explicarán cómo se están manejando tus inversiones. Mientras que 78% cree que los coches autónomos tomarán las decisiones en tráfico leve y explicarán al conductor por qué las tomaron.



Asistentes de conectividad

83% de los encuestados cree que en 2030 existirá un localizador inteligente de señal que te guiará a los puntos con cobertura óptima, incluso en lugares concurridos. Mientras que 86% espera que la conexión en hogares mejore significativamente, con puntos de acceso que conecten sus dispositivos a fibra, cable, 5G y Wi-Fi sin necesidad de configuración.



Bots malos

93% de los encuestados espera que en 2030 exista al menos un tipo de bot malintencionado. Incluso, 37% de los usuarios de RV/RA aseguraron que les gustaría usar un bot para contrabando o atacar gente en las calles, mientras que 15% de este mismo grupo usarían IA para robar tarjetas de crédito, cerraduras de coches, vaciar máquinas expendedoras o hackear smartphones.



Creadores multimedia

En 2030 el contenido será creado por humanos o por IA, 20% de los encuestados prefiere que los creadores sean humanos, mientras que otro 20% prefiere IA. 62% preferiría que sus consolas creen por sí mismas juegos originales basados en comportamientos de juego.



65% de los encuestados prefiere que sean humanos los compositores e intérpretes de la música, mientras que 47% de los usuarios de RV/RA preferirían IA.



Bots mandones

7 de cada 10 cree que la IA en redes sociales entenderá tu personalidad y elegirá un círculo de amistades benéficas para tu bienestar mental y físico. Mientras que 74% predicen wearables que registrarán el consumo de alcohol y bloquearán cuentas bancarías o llaves de coche en noches de borrachera.



El sondeo se realizó durante octubre pasado en 15 ciudades diferentes: Bangkok, Ciudad de México, Delhi, Estocolmo, Johannesburgo, Londres, Moscú, Nueva York, San Francisco, Sao Paulo, Shanghái, Singapur, Sídney, Tokio y Yakarta.