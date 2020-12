Costa Rica: Fundación CRUSA otorga premio de US10.000 a BioEmpaques

Por estrategiaynegocios.net



La Fundación Costa Rica Estados Unidos de América para la Cooperación (CRUSA) premió con US$10.000 a la propuesta costarricense BioEmpaques, uno de los tres proyectos ganadores del Concurso Sin Desperdicio Centroamérica promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo.



La propuesta costarricense que ganó uno de los tres premios desarrolla empaques alternativos al plástico, 100% biodegradables, con el propósito de reducir el desperdicio de alimentos y reducir el consumo de plástico de un solo uso, alargando la vida útil de hortalizas, frutas y vegetales sin contaminar el planeta. Con BioEmpaques las frutas, verduras y hortalizas no se deshidratan, no tienen contacto con el aire ni humedad relativa lo que ayuda a que mantengan los volátiles y compuestos que dan esos sabores frescos, deliciosos y nutritivos. De esta forma tenemos un aliado para que nos ayude a tener menos desperdicio de alimentos, más posibilidad que se usen los alimentos en su totalidad y no se boten ni se desperdicien ni se pudran.





“La Fundación CRUSA,en su estrategia institucional 2018-2022 trabaja en el impulso a la transformación de Costa Rica hacia una economía más verde, sostenible, inclusiva e innovadora, al involucrarnos en el concurso Sin Desperdicio Centroamérica vimos la oportunidad dereunir y poner a trabajar de manera comprometida mentes creativas para encontrar soluciones, colaborativas e innovadoras para atender una problemática tan relevante como la pérdida y el desperdicio de alimentos. La alta participación y calidad de las propuestas participantes reflejan el interés y compromiso por dar soluciones innovadoras a este tipo de desafíos”, comentó Flora Montealegre Delegada Ejecutiva de Fundación CRUSA.



Por su parte, el Representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Costa Rica, José Ramón Gómez, comentó que “este concurso surge de una preocupación: las pérdidas de alimentos en América Latina y el Caribe puede llegar al 12% de la producción total, unos 220 millones de toneladas al año, esto en un contexto donde 42 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria severa, situación que ha empeorado por la crisis sanitaria. Con el desafío Sin Desperdicio Centroamérica buscamos brindar soluciones innovadoras, escalables y con impacto para ayudar en la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos en Centroamérica y República Dominicana”, puntualizó.



El concurso fue organizado por el BID por medio de la Plataforma #SinDesperdiciocoordinado por la División de Agua y Saneamiento del BID, Innovation Lab (I-Lab) de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID y BIDLab; en coordinación con todos los socios de la plataforma #SinDesperdicio: IBM, Nestlé, The Coca Cola Company, Grupo Bimbo, Fundación FEMSA, Oxxo, The Dow Chemic al Company, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Consumer Goods Forum, The Global FoodBanking Network y el World Resources Institute; y contando con el apoyo de MICITT, MAGA, Fundación CRUSA, AUGE, la Red Costarricense para la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, Fundación ALIARSE, XYZ Imagine y Socialab.



Las tres propuestas ganadoras obtuvieron capital semilla e incubación personalizada. Además de BioEmpaques resultaron ganadores Agro360 de República Dominicana, una propuesta de Inteligencia Artificial y sensores que predice y detecta de manera temprana enfermedades agrícolas. Y Random Impact de Guatemala que impulsa la producción de proteína animal a base de insectos alimentados con desperdicios orgánicos.