Podcast E&N con Michael Ascoli, el líder que dejó el retiro para guiar los tiempos adversos

En el marco de la edición 250 de la revista Estrategia&Negocios preguntamos a las audiencias cuáles son sus empresarios, empresarias, empresas e innovadores admirados.

En un nuevo episodio de Negocios Inteligentes conversamos con uno de los admirados dentro de la categoría Regionales: Michael Ascoli, presidente de Grupo Solid, a quien muchos le llaman “Rambo”, haciendo ver que su experiencia era la que podía ayudar a guiar la operación en los tiempos adversos del coronavirus.

“En la pandemia, me pasó algo divertido, a mí me fueron a llamar del retiro, me fueron a buscar los de la Junta Directiva, que buscaron a todos los del pelo blanco, y en marzo, un sábado, me dijeron, vos que viviste los terremotos de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, que viviste la guerra civil, inundaciones, un incendio, decinos cómo hacer, entonces, les dije: Yo les voy a contar del pasado, cosas diferentes y, entonces, juntamos el liderazgo, los directores y gerentes más modernos y jóvenes con mis experiencias y al final no fue nada que yo no haya hecho, si no que tomamos las decisiones”, comentó en esta conversación para el podcast de E&N.

-Su consejo, dado como el Rambo que llamaron en la pandemia, a las nuevas generaciones, a los nuevos CEOS.

“Yo creo que los tiempos difíciles sacan la madera de la gente. Esta pandemia los que nos enseñó es que el que se faja duro y trabaja duro es el que va bien. En tiempos difíciles es cuando les va mejor porque conseguir un buen empleo no es fácil. Los recién graduados no la van a tener fácil, entonces, el que tiene trabajo en estos momentos lo tiene que querer”, agregaba este empresario que también promueve la integración centroamericana.

“Yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano”, apuntaba.

-¿Cómo líder, que le dejó la pandemia, en lo personal?

Mire, como líder, mi primer lección es que hay que tomar decisiones rápidas y sólidas con lo que se sabe. Digamos, uno está acostumbrado a tener todas las variables y hacer estudios, pedir opiniones, pero acá es de hacerlo del piloto aviador: Tiene una emergencia en cabina y debe tomar las decisiones para salvar a la tripulación con lo que cree, funciona y no. Pero, el liderazgo presencial es vital para decir lo que se ha decidido, lo que se hará. No todas son buenas, pero hay que comunicarlas.

Segunda lección es comunicar, hay que decir lo que se está haciendo, pero también escuchar. No solo como hicieron los personajes que salieron en conferencia. Pero, lo que hicimos estuvo bien, ya lo vemos al final, salvamos vidas y salvamos empleos.

