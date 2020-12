La brasileña Gol será la primera en reanudar los vuelos con el 737 MAX

Por AFP



"Durante los últimos 20 meses, hemos seguido la más intensa revisión de seguridad en la historia de la aviación comercial. La seguridad está por encima de todo", dijo el vicepresidente de Operaciones de Gol, Celso Ferrer, en un comunicado.



El 737 MAX regresará a los cielos en un vuelo doméstico durante la mañana del miércoles, pero si uno de los pasajeros no se siente cómodo con la idea, podrá reagendar su vuelo sin costo, dijo a la AFP un portavoz de Gol.



"En el caso de que el cliente Gol no quiera viajar en el Boeing 737 MAX, puede reagendar su viaje sin costo y sin diferencias tarifarias manteniendo el mimsmo origen y destino dentro de la validad del billete por 12 meses", dijo el portavoz en un correo electrónico.



"Las situaciones exepcionales serán evaluadas puntualmente", agregó.



Gol, la mayor aerolínea de vuelos domésticos en Brasil, prevé que sus siete 737 MAX vuelvan a volar hasta al final de este año.



La compañía indicó que 140 de sus pilotos fueron entrenados en Estados Unidos para operar el 737 MAX. El aparato fue sometido a varias modificaciones, en particular en su software de control de vuelo MCAS, el cual no pudo ser dominado durante los dos vuelos siniestrados, de Lion Air el 29 de octubre de 2018 y de Ethiopian Airlines el 10 de marzo de 2019.



Como una muestra de confianza en las reformas al aparato, Gol planea expandir masivamente su flota de 737 MAX.



La aerolínea "tiene 95 pedidos firmes (de compra) con Boeing", además de 20 aeronáves que están en Estados Unidos esperando ser entregados, detalló el portavoz.



En noviembre pasado, los reguladores de Estados Unidos (FAA) y de Brasil (ANAC) dieron luz verde a la reanudación de las operaciones de la aeronave después de establecer varias modificaciones en el aparato y de exigir que los pilotos realicen un nuevo entrenamiento.



Por ahora FAA y ANAC son las únicas dos agencias reguladoras que han permitido que el 737 MAX retome sus vuelos. La europea EASA comenzó el proceso de recertificación el mes pasado.



En Estados Unidos, la compañía American Airlines prevé realizar su primer vuelo comercial con el 737 MAX el 29 de diciembre.



China en cambio no autorizó la reanudación de los vuelos de ese modelo.



La suspensión de los vuelos del MAX 737 en marzo de 2019 sumergió a Boeing en una severa crisis, que fue atizada por los desafíos de la industria aeronáutica ante la pandemia del coronavirus.