Seis carreras emergentes que marcarán tendencia en el futuro

Por La República (Colombia)



El mundo ha venido cambiando y con ello las nuevas necesidades del mercado laboral y profesional. Pearson, empresa que certifica el conocimiento del idioma inglés, destacó seis carreras que están representando una sección transversal de trabajos que están transformando el panorama.



El sector gastronómico, los eSports y hasta la ciberseguridad hacen parte de esta lista de opciones. Entérese cuáles son las alternativas.



1. Gastronomía, industrias del vino y cerveza.



Si bien no son industrias nuevas, ya hay instituciones que han iniciado a certificar a profesionales en estos campos.



Los puestos van desde brew master, enólogo, sommelier, hasta ingeniero en química y asistentes de laboratorio. Las remuneraciones pueden variar de acuerdo a la industria y a la escala de la empresa.



“A medida que avanzan las tendencias de salud y sostenibilidad de los consumidores hacia la calidad sobre la cantidad, el número de emprendedores boutique que ingresan al mercado aumenta” señaló el informe Emerging Careers desarrollado por Pearson.



2. Redes sociales



Los tipos de trabajos disponibles en esta área se alinean cerca de puestos de marketing (gerente, estratega, especialista, etc.). También están los creadores de contenido: los bloggers, los diseñadores, los podcasters.



“El potencial de ingresos para puestos en el mundo del marketing depende en gran medida de la experiencia y los consultores con trayectoria demostrada y los múltiples clientes pueden tener remuneración aún más alta. Los ingresos por creación de contenido varían dependiendo del nicho y el know-how estratégico", dijo María Paula Sacchini, directora de Marketing para Pearson en Hispanoamérica.



3. eSports



En la última década este boom se relacionó con el desarrollo de habilidades Stem y aptitudes sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas.



Ahora que los eSports están en auge como una industria mundial masiva, las universidades se están involucrando y sus departamentos deportivos están desarrollando jugadores.



Al igual que con los deportes tradicionales, algunos pueden ganar millones de dólares, pero pocos alcanzan ese nivel de élite. Este empleo incluye estrategas (analistas, entrenadores), creadores de contenido (desarrolladores, periodistas, streamers), emprendedores. (marketing, desarrollo empresarial) y organizadores (trabajo de eventos, soporte de TI, gerentes).



4. Educación online



A medida que la industria continúa evolucionando, existe una gran demanda de candidatos con experiencia en el diseño, la enseñanza y la gestión de cursos para un entorno online.



“En el mundo corporativo, los especialistas en formación asumen múltiples roles, tanto en el desarrollo como en la implementación y al servicio de cada uno de estos modelos de aprendizaje en línea hay desarrolladores de software y diseñadores gráficos que crean el aprendizaje en plataformas, aplicaciones y herramientas que son la columna vertebral de la educación en línea”, explicó Enven Wong, director de Employability, Assessment & Government Relations de Pearson.



5. Ciberseguridad



Los datos y la tecnología digital ya no son industrias autónomas y a medida que las empresas se vuelven digitales se hace necesario proteger la información correctamente.



Cada vez más, las escuelas ofrecen programas de grado específicos a la seguridad cibernética en lugar de la más amplia "informática".



6. Ciencias ambientales



El medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y la salud de los seres humanos y la vida silvestre son temas importantes de conversación en estos días para el gobierno, las empresas y las personas por igual.



El deseo de "volverse verde" está creciendo significativamente, y a la cabeza de este movimiento están los científicos ambientales y técnicos dedicados a identificar, estudiar y, en última instancia, encontrar soluciones a los desafíos ambientales actuales.