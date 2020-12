¿Por qué se va Best Buy de México?

Por El Financiero (México)



Statista calculó que para este año las ventas de Amazon de electrónicos en México cerrarán en cerca de US$346.1 millones, apenas US$56 millones menos que los US$400 millones de ventas anuales que Best Buy tiene en el país, tanto en tiendas físicas como online.



Sin embargo, Amazon –que no cuenta con tiendas físicas–, vende 8.5 veces más electrónicos a través del e-commerce frente a los apenas 40.7 millones de dólares que registra en ventas online Best Buy México.



“El rol que tenía Best Buy y en el que cayó de alguna forma sin querer es que los usuarios de tecnología iban a esas tiendas a conocer los productos de manera física, pero por el alto precio no los adquirían ahí”, señaló Alex González, analista de la consultora de mercado DPL Group.



La semana pasada, Best Buy anunció su salida de México, con lo que cerrará sus 41 tiendas en el país a partir del 31 de diciembre de 2020.



“A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México”, explicó la semana pasada el presidente de Best Buy México, Fernando Silva.



Al respecto, Corie Sue Barry, directora general de Best Buy reconoció que la cadena encontró que ya no era sostenible su estrategia en México.



“Aprendimos lo que no era sostenible para nuestra estrategia y la experiencia que le queremos dar a nuestros clientes, nuestros recursos estarán enfocados a las oportunidades que tenemos frente a nosotros. Como resultado durante el trimestre tomamos la difícil decisión de salir de México”, dijo en la conferencia con analistas.



Marcela Muñoz, subdirectora de análisis de Vector, afirmó que en el e-commerce Amazon sin duda sacó de mercado a Best Buy, en tanto que las departamentales lo superaron con sus ofertas en sucursales físicas.



“La principal competencia de Best Buy en las tiendas físicas eran las tiendas departamentales con sus agresivas ofertas y promociones. Y en línea, sin lugar a dudas, Amazon, sorprendió su salida, pues como tal los resultados del último trimestre no fueron tan malos”, consideró Marcela Muñoz, subdirectora de análisis de Vector.



Entrada muy tarde

Fue en junio de 2015, cuando Amazon llegó a México, sin embargo, fue hasta 2018, tres años después, cuando Best Buy renovó su imagen, además de convertirse en una marca amigable para el comercio electrónico, al ofrecer la posibilidad de recoger el producto en tienda al par de horas de hacer la compra en su sitio.



Sin embargo, los analistas dicen que el cambio del e-commerce se dio cuando era tarde.



“En su momento sí innovaron en la capacitación al personal, tenían conocimientos hasta técnicos, pero eso no fue suficiente, lo que le faltó fue involucrarse en el comercio electrónico, Amazon lleva invertidos alrededor de US$100 millones en sus centros de distribución, y la pandemia fue la gota que derramó el vaso”, expuso González.



Para este 2020 se calcula que las ventas online de electrónicos de consumo alcancen los 4 mil 037 millones de dólares en México, un incremento de 28 por ciento anual, lo que coloca al país como el décimo tercer mayor consumidor de la categoría en el mundo, de acuerdo con datos de Statista.



Estrategias fallidas

Para los analistas, la cadena especializada en electrónicos, Best Buy, realizó un par de esfuerzos aislados y mal enfocados, al ofrecer cupones con promociones y luego lanzar este año la posibilidad de adquirir los productos en un esquema de renta, con el que buscaban atraer a la población no bancarizada.



“Es un tema de competencia, y el consumidor al que estaba dirigido, del segmento medio-alto, con esta pandemia contó con otras posibilidades para hacer sus compras con facilidades de otras departamentales en línea, y los de bajos recursos entraron a Coppel y Elektra que ya traían muy afianzada la facilitación del crédito y los abonos chiquitos”, declaró Marisol Huerta, analista de Ve Por Más.



Resaltó que las cadenas Coppel y Elektra tienen hasta el 70 por ciento de sus ventas apalancadas con sus créditos y tarjetas departamentales, a diferencia de Best Buy que no cuenta con un brazo financiero para fondear a sus consumidores.