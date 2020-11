Interjet cancela otra vez vuelos para este fin de semana

Por El Financiero (México)



Interjet canceló sus vuelos de este fin de semana porque no pagó el combustible para la operación de sus aeronaves, situación que afectó a pasajeros que tenían boletos reservados para viajar desde la Ciudad de México a Cancún, Cozumel y Monterrey.



Según la información de los aeropuertos, la aerolínea canceló los vuelos 2360 y 2168, que estaban programados para despegar desde la Ciudad de México durante las primeras horas de este domingo y que tenían como destino los aeropuertos de Cancún y Monterrey, respectivamente.



El vuelo 2350, con destino a Cozumel, aún aparece en bitácora como programado; sin embargo, clientes de la aerolínea han denunciado en redes sociales que la línea aérea les notificó que todos los vuelos serían cancelados debido al 'mantenimiento' de sus aeronaves.



Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que Interjet cancela sus vuelos de fin de semana debido a la falta de capital para comprar turbosina, la cual es suministrada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), una empresa del estado.



El Financiero buscó a la empresa para tener sus comentarios respecto a la cancelación; no obstante, Interjet no respondió a la solicitud de información.