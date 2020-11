Management: Cinco estrategias antiguas de guerra china para prosperar en tiempos cambiantes

Por Entrepreneur



Aunque ha habido máximos históricos en el mercado de valores, los empresarios y las pequeñas empresas de todo el mundo están pasando por grandes dificultades. En los Estados Unidos, al 13 de septiembre del 2020, los ingresos totales de las pequeñas empresas disminuyeron en un 20.6% en comparación con enero del 2020.



Según el portal Entrepeneur, además, el número de pequeñas empresas aún abiertas disminuyó en un 23.6% en comparación con enero del 2020, y los comensales en restaurantes bajaron un 40% con respecto al año pasado. Parece que esos controles de estímulo fueron a las acciones de Tesla y no a tu restaurante de sushi favorito o minorista local.



Independientemente, estas caídas porcentuales han dejado muy claro que ahora es el momento de que todos den un paso atrás y reevalúen sus estrategias comerciales. Debido a que he estado en el espacio de la innovación durante más de 10 años, este parecía el momento adecuado para sacar una de mis herramientas favoritas de la caja de herramientas de innovación del modelo de negocio: las 36 estratagemas.



Kaihan Krippendorf, autor de best-sellers del New York Times en el espacio de la estrategia y la innovación, elaboró un marco para idear nuevos modelos y estrategias comerciales utilizando trucos de la antigua guerra china.



Cuando los revisé, me di cuenta de que no podrían ser más relevantes hoy, así que elegí cinco que son particularmente aplicables a los negocios en la era actual. Con suerte, impulsarán alguna innovación o lo ayudarán a reinventar su negocio, tal vez de una manera que no había considerado antes.





1. Relájate mientras el enemigo se agota

Reduce tus gastos generales o cambia a un modelo de costo variable para esperar a que pase la tormenta. Cierre las puertas por un tiempo, tómate unas vacaciones, descansa, ahorra dinero y planifica tu nueva estrategia a tu regreso. Reinventar las estructuras de costos en tu negocio podría permitirte conservar tus reservas de efectivo, ayudarte a actualizar tu mentalidad y planificar mientras tus competidores están quemando efectivo día a día.



Aquí hay un buen ejemplo práctico de esta estratagema:



Un restaurante cierra durante tres meses y utiliza el tiempo para completar renovaciones, rehacer el menú y prepararse para una experiencia optimizada de comida para llevar. Mientras tanto, su mayor competidor al otro lado de la calle permanece abierto y agota sus reservas de efectivo haciendo negocios como de costumbre.



Esta estrategia tiene riesgos e implicaciones, ya que es posible que tengas que despedir a los empleados mientras tanto, lo cual es difícil pero podría ayudar a mantener tu negocio a largo plazo. Además, debes asegurarte de que el tiempo de hibernación se utilice de manera eficaz. Si las tablas están en las ventanas pero no sucede nada en el interior, está perdiendo el tiempo sin ningún beneficio final.



2. Sacrifica el ciruelo para ganar el melocotonero

Esto es lo que llamamos una “estrategia de líder en pérdidas”. Por lo general, esto implica que una empresa venda un producto o servicio a un precio reducido sabiendo que generará mayores dividendos en el futuro.



Un ejemplo reciente es Headspace, una aplicación de atención plena que ha estado ofreciendo suscripciones gratuitas durante un año a personas que actualmente están desempleadas (no se requiere verificación, sólo respetar las reglas del sistema). La idea aquí es que esto generará muchos más suscriptores para Headspace después, y también beneficia a aquellos que tienen dificultades; es una inversión que vale la pena hacer en varios niveles.



3. Aprovecha para robarte una cabra

Aprovecha estos tiempos como una oportunidad para lograr una pole position. Hay una pequeña ventana donde puede reinventar tu negocio para resolver un problema creado por una crisis antes de que sus competidores lo vean venir. Al ser una pequeña empresa, eres más ágil y rápido que los grandes. Detecta una oportunidad para resolver u n problema con tus activos y ventajas injustas.



Existen muchos casos en los que se ha utilizado esta estratagema (ya sea que los dueños de negocios estén al tanto de su origen o no) debido a la pandemia. Por ejemplo, una destilería y parrilla en Portland se convirtió en productora de desinfectante para manos cuando los restaurantes comenzaron a cerrar sus puertas, y una empresa de ingeniería y diseño con sede en Londres giró para crear espacios al aire libre modulares para áreas de asientos y comedores socialmente distantes para ayudar a los restaurantes a reabrir.



Ambas empresas vieron un agujero en el mercado que podían llenar y reajustaron su modelo de negocio para llenarlo.



4. Pídele prestado un cadáver para resucitar un alma

Toma un concepto del pasado que vuelva a ser relevante. Mi ejemplo favorito de esto es la gasolinera de servicio completo. Las personas no quieren tocar las bombas de gasolina ni dejar sus autos, por lo que se les da un nuevo valor a las comodidades que antes se consideraban obsoletas.



Y en una nota similar, ya ha habido una resurrección de autocinemas y otros eventos en vivo como conciertos y espectáculos de comedia. Los miembros del público pueden ver el entretenimiento que elijan desde la comodidad de sus propios vehículos, como en los viejos tiempos de los autocines. En lugar de aplausos, el público enciende las luces y toca la bocina.



La gente se está adaptando al momento en el que nos encontramos en lugar de luchar contra el caos. Piensa en lo retro en lugar de lo arcaico.



5. Derrota al enemigo capturando a su jefe

En julio del 2020, había alrededor de 30 millones de personas desempleadas en los Estados Unidos y ese número va en aumento. La primera ola de despidos se localizó en las industrias de viajes, servicios y venta minorista, entretenimiento y hotelería (entre algunas otras), pero se proyecta que podrían estar llegando seis millones más de despidos, y esta vez afectará a los empleados de cuello blanco y potencialmente aquellos en puestos de alta dirección.



Esto te brinda la oportunidad de captar el talento y el liderazgo que salen de las empresas a un ritmo colosal. Es una oportunidad que no hemos visto en más de una década de mercados laborales ajustados, y estos líderes están buscando un lugar donde aterrizar. Las caras nuevas en el liderazgo generan ideas innovadoras, y la pérdida de alguna otra empresa podría ser su beneficio.



No dejes que la incertidumbre te paralice, sigue adelante

A pesar del impacto en el panorama más amplio de las Pymes, como has leído, hay algunas historias excelentes de cambios de estrategia que han ayudado a algunos emprendedores creativos no solo a sobrevivir, sino a prosperar.



Además de eso, están aquellos que se suben a las olas de cambios inesperados, como la afluencia de Zoom y otras opciones de reuniones virtuales, con humor y entusiasmo, incluida una empresa que ofrece recorridos virtuales de su granja y apariciones de cabras y otros invitados durante conferencias telefónicas y sesiones de aprendizaje en línea (por una pequeña tarifa, por supuesto). Definitivamente encarna el concepto de ser creativo.



Cuando la vida te da limones, haces limonada o desinfectante de manos con limón si la situación lo requiere. La volatilidad y el cambio impulsan la innovación; ha sido así desde que grandes mentes han estado trabajando en nombre del progreso y la tecnología. De hecho, Isaac Newton formuló su teoría de la gravedad cuando trabajaba desde casa debido a la plaga, lo que significa que el resto de nosotros no tenemos excusa.