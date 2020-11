Lanzan Hidrolágeno, suplemento alimenticio para cuidado de articulaciones y músculos

Por estrategiaynegocios.net

Megalabs lanzó Hidrolágeno, un colágeno hidrolizado elaborado a partir de un suplemento alimenticio que ayuda a mantener la movilidad y flexibilidad previene dolores articulares, mejora la calidad de vida y ayuda a vivir plenamente en personas de toda edad, sin que la movilidad sea una limitante.



El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano y es esencial para la formación, reparación y mantenimiento de los cartílagos, huesos y músculos. Diversos estudios han comprobado que, a partir de los 25 años, las personas comienzan a perder el 1% del colágeno en sus cuerpos, contribuyendo a la falta de elasticidad en la piel, incremento de arrugas, flacidez, desgaste de músculos y cartílagos, lo que hace necesario que el colágeno sea consumido en forma suplementaria.

“En Megalabs tenemos la visión y vocación de crear mejores soluciones en medicina para contribuir a la salud de las personas con los más altos estándares de calidad. Con el lanzamiento de Hidrolágeno, estamos incursionando en distintos mercados centroamericanos para poner a disposición de todos una de las herramientas principales para cuidar y prevenir el desgaste en las articulaciones y músculos”, comentó Álvaro Cornejo, Gerente General de Megalabs Centroamérica.

Hidrolágeno no contiene azúcar, es libre de gluten y tiene un delicioso sabor a naranja, además de una excelente absorción gastrointestinal. Su presentación es de 30 sobres con 10 gramos de colágeno hidrolizado cada uno, que es la dosis recomendad por los expertos en la salud. Una de las mayores facilidades de Hidrolágeno es que se puede consumir a cualquier hora del día, basta con tomar 1 sobre al día durante al menos 3 meses para ver excelentes resultados.



Por su parte, Mónica Gramajo, Gerente de OTC Centroamérica, expresó su satisfacción por la introducción en el mercado regional de un producto innovador: “Con el lanzamiento de Hidrolágeno queremos presentar en toda Centroamérica nuestros productos OTC (Over the counter), los cuales han sido diseñados para contribuir a la salud preventiva a que todas las personas, independientemente de su edad, puedan vivir una vida plena y saludable; al consumir Hidrolágeno podemos incluso prevenir artrosis”.

Hidrolágeno puede ser consumido por todos quienes deseen cuidar de forma preventiva su salud y verse bien mientras ayudan a su cuerpo a detener el impacto negativo del paso del tiempo.



Acerca de Megalabs

Megalabs inició su trayectoria y actividades en 1979 bajo la reconocida marca Roemmers. En el 2003 pasan a formar parte de la corporación internacional Megapharma con presencia en 18 países. Debido a la expansión de la corporación en el 2019 deciden unificar su nombre e imagen como Megalabs y en la actualidad operan en Centroamérica, México, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Australia y Alemania.